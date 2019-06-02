İpek Açar ile Alper Kömürcü 'Nesilden Nesile' adlı yeni bir çalışmaya imza attı. Açar ile Kömürcü, yapımcılardan 'Bu iş Türkiye için çok kaliteli' şeklinde sözler duyunca kendi yapım şirketlerini kurarak cengaverlik yaptı

İpek Açar...

Şarkıcı.

Merhum Kayahan'ın eşi.

Aslı Gönül Açar'ın annesi.

Şimdi de cengaver.

Alper Kömürcü ile birlikte 'Nesilden Nesile' adlı yeni çalışmalarıyla cengaverlik yaptı.

İkisini bir arada görünce aklıma İpek Açar ile 2 yıl önce yaptığım bir röportaj aklıma geldi.

Hayatında biri olup olmayacağı yönündeki soruma kızara kızara zar zor cevap vermişti;

'Hayatımda yüreği güzel bir insan var. Uzun zaman çok mutluyum ve şükrediyorum'...

İpek Açar ile Alper Kömürcü, Habertürk HT Stüdyo'da Mehmet Çalışkan'ın konuğu oldu.

İpek Açar, Alper Kömürcü ile geleneksel hale getirdiği 'İyi ki Doğdun Kayahan' konserlerinin provalarında tanıştı.

Alper Kömürcü; çok yönlü bir müzisyen.

Besteci, söz yazarı, aranjör, keman ve piyano sanatçısı.

Ve orkestra şefi...



İpek Açar ile Alper Kömürcü 2 yıldır birlikte.

Evlenmeyi düşünüyorlar.

Ne zaman mı?

'Kısmet' diyorlar...

İpek Açar ile yaptığım o röportaj, 28 Ekim 2017'de Habertürk HT Magazin'de yayımlandı.

İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün gönülleri de bir işleri de...

'Mazi' ile 'Kıskanıyorum'un yer aldığı 'Nesilden Nesile'yi hazırlayıp dinleyicilerine sundular.

'Nesilden Nesile', standart bir çalışma değil.

3'er 4'er aylık periyotlarla içine yeni şarkılar eklenecek bir çalışma.

Tükendikçe içine yenileri eklenen bir elma sepeti gibi düşünün.

'Nesilden Nesile', fiziki olduğu kadar içerik olarak da standart bir çalışma değil.

İpek Açar ile Alper Kömürcü'nün amacı günümüze kadar ulaşamayan eski şarkılara yeni bur ruh katarak yeniden gün ışığına çıkarmak.

Görünen o ki amaçlarına ulaşıp başarılı oldular.

'Nesilden Nesile'nin gördüğü ilgi, İpek Açar ile Alper Kömürcü'ye çalışmalarının karşılığını kısa sürede vermeye başladı.

Bu arada her ikisi de müzik sektörüne sitem ediyor;

'Sadece 'eğlence'yi değil, kaliteyi de gözetelim' diyorlar.

Ve cengaverlikleri de işte bu konuda gözler önüne seriliyor.

Kaliteden ödün vermemek için müzik sektörünün durgun bir dönem yaşadığı günümüzde yapım şirketi kurdular.

'Nesilden Nesile' adlı bir proje ürettiniz. Bu proje nedir?

İpek Açar: 'Nesilden Nesile'nin içinde iki şarkı var. Biri 'Mazi', diğeri ise 'Kıskanıyorum'... Bu iki şarkıyla bir 'merhaba' demek istedik. Amacımız 'Nesilden Nesile'nin içini sürekli doldurmak.

Anladığım kadarıyla 'Nesilden Nesile', standart bir proje değil. Bu çalışmanızı özel kılan nedenler nelerdir?

Unutulmaya yüz tutmuş, çok eskilerde kalmış şarkıları yeni yüzleriyle genç nesillere aktarmak istedik. Klibini çektiğimiz 'Mazi', Necip Celal Andel'in bestesi. Sözleri ise Necdet Rüştü Efe'ye ait. 1928'de yapılmış bir şarkı... Bu şarkı, çok da acıklı bir aşk hikâyesine sahip. Necip Celal Andel 19 yaşındayken, aynı yaştaki bir kızla tanışmış. O kız, zorla evlendirilmek istediği için Almanya'dan kaçıp İstanbul'a gelmiş. Böylelikle birbirlerini görüp âşık olmuşlar. Üç gün sonra görüşmek üzere ayrılmışlar ama sonra birbirlerine kavuşamamışlar. Bunun üzerine de Necip Celal Andel de bu şarkıyı yazmış.

* Necip Celal Andel

İlk besteleri, sözlerini gazeteci - şair Necdet Rüştü Efe Tara'nın yazdığı 'Sarı Yapıncak' ve 'Daktilo'...

Sözlerini yine Necdet Rüştü Efe Tara'nın yazdığı 'Mazi', ilk sözlü Türk tangosudur. Bu şarkıyı dönemin Alman sinema yıldızı Evelin Hold da seslendirdi.

Birçok tangosu Avrupa'daki radyolarda çalındı.

Keman konçertosu, obua konçertosu, viyolensel konçertosu, liedler de besteledi.

1948'de Fenerbahçe Marşı'nın hem sözlerini yazdı hem de bestesini yaptı.

Eski şarkıları yeniden yorumlama ihtiyacını neden duyuyoruz?

Alper Kömürcü: Biz 'Nesilden Nesile'yi önce bir sahne projesi olarak tasarladık. Hem çok sesli müziği bilindik melodilerle birleştirmek hem de klasik müzik alt yapılarını tanıtmak istedik. Bunun amacı da elbette insanların kulaklarında artık biraz yıpranmış olan müzik kalitesini üst seviyeye çekmek. Sahne projesi üzerine çalışırken 'Mazi' ile 'Kıskanıyorum' dikkatimi çekti. Bu iki şarkı bizi oldukça heyecanlandırdı. Böylelikle 'Mazi' ile 'Kıskanıyorum'u 'Nesilden Nesile'nin lokomotifi olarak belirledik.

'Nesilden Nesile'nin diğer şarkılarının hangileri olacağı belli mi?

İpek Açar: Evet, bundan sonraki şarkılar belli. 30 - 40 tane şarkı ayırdık. O şarkıları yeni yüzleriyle yapmaya devam edeceğiz. Türkülerimize sahip çıkılıyor, çok eskilerde bestelenmiş, yazılmış türküler halen seslendiriliyor. Böylelikle o türküler yeni nesillere ulaşabiliyor. Bunu da son derece takdir ediyorum. Fakat bizim 'Nesilden Nesile' için düşündüğümüz şarkılar ne yazık ki bugüne kadar pek fazla bilinmemiş. Tıpkı türkülere sahip çıkıldığı gibi biz de bu şarkılara sahip çıkarak onları yeni nesillere ulaştırmayı amaçladık. 'Mazi', biraz bilinen bir şarkı olsa da 'Kıskanıyorum' hiç bilinmiyor. Nilüfer gibi bir sanatçı bile daha önce bu şarkıyı hiç duymamış. Duyunca o kadar beğendi ki...

Nilüfer bile duymamışsa, gerçekten hiç bilinmeyen bir şarkıdır...

İpek Açar: Evet, 'Ne kadar güzel bir şarkıymış' dedi. O anda hakikaten doğru bir iş yaptığımızı daha iyi anladık. Çünkü bu şarkılar bizim kültürel miraslarımız. O miraslara da sahip çıkmak gerekir. Çok da güzel geri dönüşler alıyoruz.

Alper Kömürcü: 'Mazi'nin klibinde Aslı Gönül de rol aldı.

İpek Açar: Evet, Aslı Gönül de oynadı.



Aslı Gönül'ün oyunculuk yapması ilginç değil mi? Genelde fotoğraf bile çektirmek istemezdi.

İpek Açar: Siz çok iyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz Aslı Gönül'ü... Küçüklüğünden beri tanıyan biri olarak.



Kameranın karşısına geçmiş olması beni çok şaşırttı.

İpek Açar: Aynen öyle. Aslı Gönül'e klipte oynamak isteyip istemediğini umutsuzca sordum. 'Mazi'yi çok beğendiğini söyledi. Sonra 'Klipte oynarım' diyerek bizi şaşırttı. Bizim için çok müthiş, büyük, güzel bir anı oldu.

Aslı Gönül Açar ile Alper Kömürcü iyi anlaşıyor.

Müzikte bir öze dönüşten mi söz ediyoruz?

Alper Kömürcü: Bir öze dönüşten söz etmiyoruz. Biz daha çok içinde bulunduğumuz sektörde birilerinin o ipi tutup çekmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü herkes sadece 'eğlence' sektörüne hizmet ederse müziğimizi ilerletemeyeceğiz. Birilerinin cesur davranıp kalite katması gerek. İşte biz o o cesur harekette bulunuyoruz.

Cengaverlik mi yapıyorsunuz?

İpek Açar:Niye 'cesur bir şey yaptık' diyoruz? Çünkü biz bu işi yapabilmek için kendi şirketimizi kurduk.

Neden bir şirket kurma ihtiyacı duydunuz?

İpek Açar: Çünkü plak şirketleri artık bu tarz alternatif işlere ne yazık ki şans vermek istemiyor. Çünkü her işe 'tutar ya da tutmaz' gözüyle bakıyorlar.

Alper Kömürcü: Ne yazık ki şöyle bir görüş var; 'Burası Türkiye, bu iş Türkiye için çok kaliteli'... Bu kadar haksızca bir yorumu yapan insanlar, müzik sektörünün başında. Bu sektörü yönetiyorlar. Biz buna katılmıyoruz, o yüzden yaptığımız cengaverlik oluyor. Hiç korkmadan, cesurca, 'tutar - tutmaz' demeden kaliteli işleri de sunmamız gerekiyor. O yüzden kendi şirketimizi kurduk. İçimize sinen kaliteli işleri yapabilmek için...

İpek Açar: Evet, yapmak istediğimiz müziği sunabilmek için kendi şirketimizi kurduk. Çok da iyi oldu. Dinleyiciye kaliteli işleri sunmak istiyoruz. Ve Elma Şekeri Prodüksiyon olarak başkalarının bu tarz işlerine destek vereceğiz. Çok yakında bir arkadaşımızın çalışması çıkacak.

Alper Kömürcü: Bir de bizim yaptığımız iş biraz masraflı. 50 - 60 kişilik bir müzisyen ekibiyle çalışıyoruz. Bizim çalışmalarımızda hiçbir şey sentetik değil. Yapımcılar, kaliteli işlerin yüksek masraflarından da korkuyor.

'Fabrikasyon değil atölye usulü iş yapıyoruz' diyorsunuz. Öyle mi?

Alper Kömürcü: Aynen.

İpek Açar: Her tür müziğe saygımız sonsuz. Hepsi olmalı. Örneğin şu anda çok güzel rap şarkılar var ve onlar gençler tarafından yoğun olarak dinleniyor. Zamanında 'Rap tutmaz' denseydi bugün çok güzel rap şarkıları dinlenemiyor olacaktı. Müzik sektörünün tutmuş bir işin üzerine gide gide cılkını çıkarması yerine zaman zaman cengaverlik yapıp başka tür işlere de şans vermesi gerekir. Aksi halde tükeneceğiz.

'Riski olmayan başarı ışıldamayan zafere benzer' diyorsunuz...

İpek Açar: Evet... Örneğin yaz aylarında neden sadece hızlı şarkılar yapılır ve seslendirilir?

Neredeyse yazın bütün şarkılar plajda çalınabilecek şarkılara dönüştü artık...

İpek Açar: Evet, oysa bütün müzik çeşitleri olmalı. Herkes de onun içerisinden istediğini, arzu ettiğini, kendi ruhuna hitap edeni alıp dinlemeli. Biz, 'Nesilden Nesile' ile dinleyicilere bir seçenek sunduk.

'Nesilden Nesile', hangi periyotlarda güncellenecek?

Alper Kömürcü: Öncelikle 'Kıskanıyorum'u da mutlaka kliplendirmek istiyoruz. Daha sonra eylülden itibaren 'Nesilden Nesile'nin konseri başlayacak. Bir Türkiye turnesine hazırlanıyoruz.

İpek Açar: Çok ara vermeyi düşünmüyoruz. 3'er 4'er ay arayla yeni şarkılar 'Nesilden Nesile'de yer alacak.