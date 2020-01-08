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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iki yıl önce kan donduran bir olay meydana geldi. Olayda, Gülsün Taşkın, akrabası olan Emine Taşkın tarafından öldürüldü. Cinayetten 3.5 ay sonra ölen kadının oğlu Nazım Taşkın, zanlının kocası Bekar Taşkın'ı (46) tabancayla ateş ederek öldürdü. Zanlı teslim olurken azmettirici olduğu öne sürülen dedesi Niyazi Taşkın firar etti.

"KORKTUĞUM İÇİN ATEŞ ETTİM"

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Nazım Taşkın ilk duruşmada “Annemin mezarından fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaşan Bekar Taşkın ile göz göze geldim. Bana ateş edecek diye tedirgin oldum. Torpidoya eğildiğini gördüm. Arabayla aramızda 5-6 metre vardı. Hedef gözetmeksizin arabasına rastgele ateş ettim” dedi.

Dedesinin kendisini "Nereye ateş ediyorsun?" diye uyardığını belirten sanık, “Amacım öldürmek değildi. Korktuğum için ateş ettim. Maktulle annemin arasındaki ilişkiyi ise annem öldükten sonra öğrendim” şeklinde savunma yaptı.

'AİLE MECLİSİ KARARIYLA CİNAYET' İDDİASI

Bekar Taşkın’ın annesi Asiye Taşkın ise bir önceki duruşmada oğlunun aile meclisi kararıyla öldürüldüğünü öne sürdü. Son duruşmada sanık Nazım Taşkın cinayeti tasarlayarak işlemediğini ve Bekar Taşkın ile tesadüfen karşılaştığını savundu.

FİRARİ DEDENİN DOSYASI AYRILDI

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Nazım Taşkın önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle indirim uygulayarak, cezayı müebbet hapse düşürdü.

Mahkeme heyeti, aynı dosyada sanık olarak yer alan ve halen firarda olan Niyazi Taşkın hakkında ise yakalama kararının devamına ve dosyanın ayrılmasına hükmetti.