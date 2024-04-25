İntihar değil cinayet çıktı!

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Olay, İstanbul'da meydana geldi.

Evli ve 3 çocuk babası müteahhit yasak aşk yaşadığı estetisyenle dün gece tartışmıştı.

İddiaya göre onu başından vurup öldürdükten sonra da bir yakınını aradı.

Kendisini kurtarmak için senaryo yazsa da korkunç gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı.