İnternet Mahir kimdir?

İnternet Mahir, asıl adı Mahir Çağrı olan, "I kiss you all" sloganı ile tanınmış ve yaptığı basit kişisel web sitesi ile ödül almış kişi. İşte Mahir Çağrı'nın hayatı hakkında merak edilenler...

MAHİR ÇAĞRI KİMDİR?

Mahir Çağrı 1962 yılında dünyaya geldi. İnternet Mahir, asıl adı Mahir Çağrı olan, "I kiss you all" sloganı ile tanınmış ve yaptığı basit kişisel web sitesi ile ödül almış kişidir.