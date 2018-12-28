28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
2011'de başlayan ve şimdilerde beşinci sezonu beklenen Black Mirror'ın yeni sezonu dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyordu.
Tüm dünyada ilgiyle izlenen ve teknolojinin insan hayatına etkilerini anlatan Black Mirror'ın 5. sezon tarihi, Netflix tarafından Twitter'da yanlışlıkla açıklanmıştı.
28 Aralık'ta Black Mirror'ın yeni sezon bölümleri beklenirken 1 saat 30 dakikalık Black Mirror: Bandersnatch sürprizi geldi. Netflix'in Black Mirror: Bandersnatch filmini yayınlandı.
BLACK MIRROR: BANDERSNATCH FRAGMANI
Modern toplumun ve bu toplum içindeki bireyin sorunlarını, yeni teknolojilerin getirdiklerini ele alan Black Mirror, hayranlarını ters köşe yaptı. İnteraktif yapısıyla sonunu izleyicinin tercihlerine göre belirlenen Black Mirror Bandersnatch film olarak yayınlandı. Black Mirror Bandersnatch'ın özel bir yapım mı olduğu yoksa 5. sezonun muadili olarak mı çekildiği henüz net değil.
BANDERSNATCH NEDİR?
Black Mirror yapımında adı geçen Bandersnatch, çok hızlı hareket ettiğine inanılan kurmaca bir yaratık.
BLACK MIRROR: BANDERSNATCH KONUSU
İngiliz Charlie Brooker'ın yaratıcısı olduğu Black Mirror, teknoloji ile ilişkili olarak geleceğe dair karanlık öngörülerde bulunmasıyla biliniyor. Black Mirror Bandersnatch'de de benzer konular ele alınıyor. 1984'te genç bir programcı, karanlık bir romanı bilgisayar oyununa uyarlarken gerçekliği sorgulamaya başlıyor. Aklın sınırlarını zorlayan ve birden çok sona sahip olan yapımın süresi 1 saat 30 dakika.
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