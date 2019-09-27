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İnsülin direnci testi nasıl yapılır? Nasıl anlaşılır, diyet tedavisi, tüketilmemesi gereken besinler nelerdir?

Sürekli kilo alan ve vermekte zorlanan kişilerde daha çok görülen insülin, pankreasda düzenlenen kandaki glikoz seviyesinin fazla çıkması durumudur. İnsülin direnci diyetle yada insülin iğnesiyle düzenlenebilir. Peki, insülin direnci testi nasıl yapılır? İnsülin direnci olduğu nasıl anlaşılır? İnsülin oranı yüksek tüketilmemesi gereken besinler ne?

27.09.2019 - 10:00 | Güncelleme: Nasıl Yapılır
İnsülin direnci testi nasıl yapılır? Nasıl anlaşılır, diyet tedavisi, tüketilmemesi gereken besinler ve yiyecekler nelerdir?

İnsülin direnci erkeklerde 40-45 yaş; kadınlarda ise 45-50 yaş civarında ortaya çıkan, sürekli kilo alan, vermekte zorlanan ayrıca tatlı krizleri yaşayan kişilerde sıkca görülen bir hastalıktır. Pankreasda düzenlenen kandaki glikoz seviyesinin fazla çıkması durumudur. Pankreasda insülinin fazla salgılanmasına neden olmaktadır. İnsülin kandaki glikozu dokulara taşır ve kan şekerinin düşmesinde etkili olur.  

İnsülin direnci oluştuğunda hücrelerdeki insülin replektörleri, insüline karşı duyarsızlaşır. Hücrelerde enerji olmaması halinde iştah artışı gözlenir. Bu durumda 2-3 kat insülin salgılanılır. Bu sayede yağ artışı fazlalaşır. Eğer bu durum tedavi edilmezse şeker hastalığına zemin oluşturur. 

İnsülin Direnci Olduğu Nasıl Anlaşılır? 

İnsülin direncinin tespit edilmesi için kan testi uygulanmaktadır. Aç olarak kan şekeri ve insülin direnci testi yapılır. Normal seviyesi 100 ün altında olması gerekirken üzerinde bir oran çıkıyorsa insülin direnci var demektir. 

İnsülin Direncini Ölçümünde;  

  • Beden kitle endeksi 30 üzerinde bulunuyorsa,  
  • HDL kolestrol erkekte 40 altı, kadında 50 altında ise;  
  • Açlık kan şekeri 100 üstü çıkıyorsa,  
  • Trigliserdi 150 üstü, 
  • Yüksek tansiyon var ise 
  • Bel kalınlığı 102cm (erkek) 88cm (kadın) 
  • Hipglisemi belirtileri oluşmuşsa 

Yukarda bulunan değerlerden en az 3 tanesini taşıyor olmak insülin seviyesi test edilmeden insülin direnci olması ihtimalinden söz edilebilmektedir. Bu duruma İnsülin Direnci Sendromu ya da Metabolik Sendrom denilmektedir. 

İnsülin Direncinde Diyet Tedavisi 

Öncelikle kilo vermek en önemli tedavidir. Beslenme olarak sebze ve meyve, tam tahıllı gıdalar, bakliyat ve düşük yağlı gıdalar ile beslenmek gereklidir. 

Karbonhidrat sayımı yapmak glisemik kontrol için gereklidir. Tatlandırıcı kullanılabilir ancak çok fazla tüketilmemesi gereklidir. Lif açısından zengin gıdalar tüketilmesi önerilir. Glisemik endeksi düşük olan besinler insülin endeksinin düşmesine neden olacaktır. 

Glisemik İndeksi Yüksek Olan Tüketilmemesi Gereken Besinler 

  • Çay şekeri (sukroz), glukoz, maltoz 
  • Pekmez, marmelat,  bal, reçel 
  • Tatlılar 
  • Pasta, kurabiye, kek,  
  • Beyaz ekmek 
  • Makarna, şehriye, erişte, pirinç, 
  • Mısır gevreği, mısır, mısır ekmeği 
  • Patates 
  • Pancar kökü 
  • Üzüm incir, muz,  
  • Kuru meyve (kayısı yenilebilir) 
  • Gofret, bisküvi, çikolata,  
  • Karpuz, kavun, 
  • Hazır meyve suyu ve gazlı içecekler 

Egzersiz insülin duyarlılığı yaratması açısından günde bir saat yürünebilir. 

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