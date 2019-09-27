İnsülin direnci erkeklerde 40-45 yaş; kadınlarda ise 45-50 yaş civarında ortaya çıkan, sürekli kilo alan, vermekte zorlanan ayrıca tatlı krizleri yaşayan kişilerde sıkca görülen bir hastalıktır. Pankreasda düzenlenen kandaki glikoz seviyesinin fazla çıkması durumudur. Pankreasda insülinin fazla salgılanmasına neden olmaktadır. İnsülin kandaki glikozu dokulara taşır ve kan şekerinin düşmesinde etkili olur.

İnsülin direnci oluştuğunda hücrelerdeki insülin replektörleri, insüline karşı duyarsızlaşır. Hücrelerde enerji olmaması halinde iştah artışı gözlenir. Bu durumda 2-3 kat insülin salgılanılır. Bu sayede yağ artışı fazlalaşır. Eğer bu durum tedavi edilmezse şeker hastalığına zemin oluşturur.

İnsülin Direnci Olduğu Nasıl Anlaşılır?

İnsülin direncinin tespit edilmesi için kan testi uygulanmaktadır. Aç olarak kan şekeri ve insülin direnci testi yapılır. Normal seviyesi 100 ün altında olması gerekirken üzerinde bir oran çıkıyorsa insülin direnci var demektir.

İnsülin Direncini Ölçümünde;

Beden kitle endeksi 30 üzerinde bulunuyorsa,

HDL kolestrol erkekte 40 altı, kadında 50 altında ise;

Açlık kan şekeri 100 üstü çıkıyorsa,

Trigliserdi 150 üstü,

Yüksek tansiyon var ise

Bel kalınlığı 102cm (erkek) 88cm (kadın)

Hipglisemi belirtileri oluşmuşsa

Yukarda bulunan değerlerden en az 3 tanesini taşıyor olmak insülin seviyesi test edilmeden insülin direnci olması ihtimalinden söz edilebilmektedir. Bu duruma İnsülin Direnci Sendromu ya da Metabolik Sendrom denilmektedir.

İnsülin Direncinde Diyet Tedavisi

Öncelikle kilo vermek en önemli tedavidir. Beslenme olarak sebze ve meyve, tam tahıllı gıdalar, bakliyat ve düşük yağlı gıdalar ile beslenmek gereklidir.

Karbonhidrat sayımı yapmak glisemik kontrol için gereklidir. Tatlandırıcı kullanılabilir ancak çok fazla tüketilmemesi gereklidir. Lif açısından zengin gıdalar tüketilmesi önerilir. Glisemik endeksi düşük olan besinler insülin endeksinin düşmesine neden olacaktır.

Glisemik İndeksi Yüksek Olan Tüketilmemesi Gereken Besinler

Çay şekeri ( sukroz ), glukoz , maltoz

Pekmez, marmelat, bal , reçel

Tatlılar

Pasta, kurabiye, kek,

Beyaz ekmek

Makarna, şehriye, erişte, pirinç,

Mısır gevreği, mısır, mısır ekmeği

Patates

Pancar kökü

Üzüm incir, muz,

Kuru meyve (kayısı yenilebilir)

Gofret, bisküvi, çikolata,

Karpuz, kavun,

Hazır meyve suyu ve gazlı içecekler

Egzersiz insülin duyarlılığı yaratması açısından günde bir saat yürünebilir.