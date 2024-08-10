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        Haberler Bilgi Yaşam Instagram son dakika gelişmeleri 10 Ağustos: Instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı, erişim engeli ne zaman kalkacak?

        Instagram son dakika gelişmeleri 10 Ağustos: Instagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı, erişim engeli ne zaman kalkacak?

        Instagram son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilen Instagram'a 2 Ağustos'tan bu yana giriş yapılamıyor. Kullanıcılar ''Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak?'' sorusuyla son durum hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına yönelik son açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki 10 Ağustos Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak, bugün açılır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 13:19 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:19
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        • 1

          Instagram’ın ne zaman açılacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. BTK tarafından 2 Ağustos’ta alınan erişim engeli kararından bu yana Türkiye’de Instagram'a giriş yapılamıyor. Bu sebeple yaşanan Instagram son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kullanıcılar her gün ‘’Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak, erişim engeli ne zaman kalkacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan son dakika açıklaması geldi. İşte, İnstagram ne zaman açılacak, bugün açılır mı sorularının yanıtı…

        • 2

          INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

          Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamalarda Instagram’ın Türkiye’nin taleplerini yerine getirmesinin ardından erişim engelinin kaldırılacağı ifade edilmişti.

          Bu kapsamda yapılan ikili görüşmelerde önemli bir yol alınırken Instagram’ın Türkiye’nin istediği talepleri tamamlamasının ardından BTK tarafından erişim kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor.

        • 3

          INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

          Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a erişim kısıtlandı. 2 Ağustos'ta BTK Başkanı’nın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Yasası’nın 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili resen erişim engeli getirildi.

          BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

        • 4

          BAKAN URALOĞLU'NDAN INSTAGRAM AÇIKLAMASI!

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk TV'de Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

          Instagram'ın açılması konusunda sona yaklaştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Son düzlükteyiz, zannediyorum ki çok uzatmadan anlaşırız, vatandaşlarımızın o yöndeki beklentilerini karşılamış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

        • 5

          Instagram yetkilileri ile görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

          "3 tane geniş katılımlı toplantı yapıldı. Anlık olarak arkadaşlarımız görüşmeye devam ediyor. Ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Artık son düzlükteyiz. Fazla uzatmadan... Biz yasakçı bir görünümde olmak istemiyoruz. Bizim özgürlük anlayışımızın sosyal medya platformlarından çok daha yüksekte olduğunu kesinlikle söyleyeyim. Çünkü onlar hiçbir uyarı yapmadan kapatabiliyorlar. Oysa biz gerekli uyarıları yaparak yaptırım uyguluyoruz. Son düzlükteyiz, zannediyorum ki çok uzatmadan anlaşırız, vatandaşlarımızın o yöndeki beklentilerini karşılamış oluruz diye düşünüyorum."

        • 6

          BAKAN TUNÇ'TAN INSTAGRAM YORUMU: "KURALLARA UYACAKLAR"

          Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BTK’nın sosyal medya platformu Instagram’a getirdiği erişim engeline ilişkin şöyle konuştu:

          “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşları da kurallara uyacak, Türkiye’de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak, Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa devlet kurumlarıyla beraber elbette bu görevi yapmak durumunda. O nedenle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun vermiş olduğu kararın katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur. Sosyal medya şirketi de eğer BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkar.”

        • 7
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