İnstagram ne zaman düzelir, erişim engeli kalktı mı? 4 Ağustos bugün Instagram açılır mı?
Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformu İnstagram'a erişim sağlanamıyor. Milyonlarca kullanıcı İnstagram'ın ne zaman düzeleceğini merak ederken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) erişim yasağıyla ilgili son dakika açıklamada bulundu. Herkes ilk başta Instagram'ın çöktüğünü düşünerken olayın perde arkası belli oldu. Peki İnstagram ne zaman düzelir, bugün açılır mı, erişim engeli ne zaman kalkacak? İşte, 4 Ağustos Instagram erişim açıklamasına ilişkin son bilgiler…
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Son 48 saattir kapalı olan İnstagram’ın ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Özellikle sosyal medya fenomenleri konuyu yakından takip ediyor. Instagram'ın kapatılma nedeni katalog suçlar olarak açıklandı. BTK’nın erişim engeli devam ediyor. Peki İnstagram ne zaman açılır, erişim engeli ne zaman kalkacak, Instagram kalıcı olarak mı kapatıldı, açıklama var mı?
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INSTAGRAM AÇILACAK MI?
BTK'nınaldığı karar doğrultusunda Instagram'ın kapatılmasına yönelik 48 saat içinde mahkeme kararı alınması gerekiyordu. Bu süre 4 Ağustos 03:00 civarında doldu. Bu süre içerisinde herhangi bir mahkeme kararı olmazsa erişim engeli kaldırılacaktı ve platforma erişim yeniden açılmış olacaktı. Instagram’ın kapalı olma durumu devam ediyor. Konuyla ilgili başka bir gelişme olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
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INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle 2 Ağustos'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kapatılma nedenini "katalog suçlar" olarak açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandı. Böylece, katalog suçlar kapsamında kapatılan Instagram'a yasağın mahkeme kararı zorunluluğunu devreden çıkardığı ve kapalılık halinin re'sen alınan kararla devam ettirileceği düşünülüyor.
Katalog suçlar ise çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk’e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.
META cephesinden ne BTK'nın erişim engelleme kararına ne de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "META'yı uyardık, yanıt alamadık" sözlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
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INSTAGRAM KALICI OLARAK MI KAPATILDI?
Instagram’ın şikayete konu olan içerikleri silmesi durumunda erişim engelinin kalkabileceği belirtiliyor. Yeniden açılması için hükümet içinde istişarelerin sürdüğü öğrenildi. Konuyla ilgili başka bir gelişme olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
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KATALOG SUÇLAR NEDİR?
Ankara kaynaklarından edinilen bilgiye göre erişim engeli kararı intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu/uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasadışı bahis gibi katalog suçlar kapsamında bildirimde bulunulan ancak gerekli aksiyonun alınmadığı paylaşımlar dolayısıyla alındı.