Instagram'ı yasaklayan ülkeler: İnstagram hangi ülkelerde kapalı, erişim engeli olan ülkeler hangisi?

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim yasağının ne zaman kaldırılacağına yönelik açıklama yaptı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) hangi gerekçelerle erişim engeli kararı aldığını, ilgili sosyal medya kuruluşuna ilettiğini söyleyen Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Tunç’un açıklamalarından satır başları şöyle:

Katalog suçlar dediğimiz; çocuk istismarı, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi… Katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi BTK’ya verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan BTK hangi gerekçelerle bu yayın durdurma kararını aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Öncelikle bu yayının çıkarılmasıyla ilgili bildirimde bulunuyor. Bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse soruşturma makamlarının devreye girmesi söz konusu.

BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edildi. Türkiye Cumhuriyet devleti bir hukuk devleti. Herkes kanunlara uyacak. Türkiye’de yayın yapan sosyal medya kuruluşları, ülkemizin kanunlarına uyacak. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok.