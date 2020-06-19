Instagram dondurma nasıl yapılır?

Dünya genelinde günümüz itibari ile 1 milyarı aşkın kullanıcı sayısı olan sosyal medya uygulaması Instagram'da hesap dondurma yani hesabı geçici olarak kapatma ve hesap silme ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olan ve yoğunlukla kullanılan Instagram platformuna ilişkin en çok merak edilen konuların başında Instagram hesap dondurma ve Instagram geçici hesap kapatma nasıl yapılır sorularının cevaplarıdır. Bizde bu yazımızda Instagram hesap dondurma linki ve Instagram dondurma ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik.
Instagram Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?
Instagram hesabını geçici olarak kapatma diğer bir adı ile Instagram hesap dondurma linki son zamanların en popüler aranan internet sayfası oldu. Instagram dondurma işlemi, Instagram hesabınızı geçici süreliğine kapatıp istediğiniz zaman geri açmanızın mümkün olduğu bir işlemdir. Instagram hesabı kalıcı silme işlemi ise hesabınızı kalıcı olarak silinmesini sağlar ve geri açmanız mümkün olmaz. Bu iki olayı karıştırmadan nasıl yapacağınızı adım adım anlatıyoruz.
Instagram Dondurma İşlemi (Geçici Kapatma) Linki:
#link#https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/temporary/##normallink#
Instagram hesabınızı geçici olarak kapattığınız ya da diğer ismi ile Instagram hesabınızı dondurduğunuz zaman Profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir ve hesabınıza yeniden giriş yaparak aktifleştirdiğinizde kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar.
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