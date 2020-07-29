Instagram, sosyal uygulamanın taahhüdünün bir parçası olarak geçen yılın sonlarından itibaren yanlış içerikler için üçüncü taraf bilgi denetçileriyle birlikte içeriği işaretlemeye başladı. Madonna'nın gönderisinde de Instagram, "Bu bilgilerdeki birincil iddialar aslında yanlıştır" diye uyardı.