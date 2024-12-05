İnşirah suresi Arapça ve Türkçe okunuşu: İnşirah suresi Türkçe anlamı ve tefsiri nedir?
İnşirah Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Toplamda 8 ayetten oluşur ve adını ilk ayetindeki "Elem neşrah leke sadrak" ifadesinden alır. "Açılmak, genişlemek" anlamına gelen "inşirah", bu surenin ana temasıdır. Allah, bu surede Hz. Muhammed'e teselli vermekte, zorlukların ardından mutlaka kolaylık geleceğini vurgulamaktadır. İnsanların karşılaştıkları sıkıntılar karşısında sabırlı olmalarını, her zorluğun bir çözümü ve her karanlığın bir aydınlığı olduğunu hatırlatmaktadır. İşte, İnşirah suresi Türkçe Arapça okunuşu ile İnşirah suresi Türkçe anlamı, tefsiri ve konusu...
- 1
8 ayetten oluşan İnşirah suresi, Mekke döneminde inmiştir. Kelime anlamı olarak, 'açılmak, genişlemek' anlamına gelir. Surede, Allah'ın mânevî lütufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu hatırlatılır. Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci sûredir. Peki, İnşirah suresi Arapça ve Türkçe okunuşu nasıldır? İnşirah suresi konusu ve tefsiri nedir? İşte, İnşirah suresi Türkçe Arapça okunuşu, İnşirah suresi konusu, İnşirah suresi tefsiri...
- 2
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab
- 3
İnşirah Suresi Türkçe Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!
-
- 4
İNŞİRAH SURESİ KONUSU NEDİR?
Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lütufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.
- 5
DİYANET İŞLERİ İNŞİRAH SURESİ TEFSİRİ
“Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. ayetteki “şerh-i sadr” kavramını Ragıb el-İsfahani, “kalbin ilahi bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükunet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredat, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer suresinin 22. ayeti de dikkate alındığında, onun beşeri idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve azami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, maneviyat yüksekliği gibi manalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duha suresinin devamı mahiyetinde olan bu ayetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in maneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.
2 ve 3. ayetlerde, Resulullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması”ndan maksadın ne olduğu konusunda değişik açıklamalar yapılmıştır (bk. Razi, XXXII, 4-5). Bize göre Allah’ın bir lütuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir: a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlak yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın, Allah’ın kendisini vahye mazhar kılıp kalbine ümit ve ferahlık vermesi suretiyle dindirilmesi veya hafifletilmesi; b) Tevhid inancını ve insan ilişkilerinde adalet, dürüstlük, merhamet, iyilikte yardımlaşma gibi erdemleri hakim kılma mücadelesinde birçok ilahi destek ve inayete mazhar kılınması.
Hz. Peygamber’in “şanının yüceltilmesi”ne müfessirler, Resulullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehadette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkani, V, 542). Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiya 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca erken döneme ait olan bu ayeti, ileride Resulullah’ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan ayetler de bu bağlamda “şanını yüceltme” olarak değerlendirilebilir.