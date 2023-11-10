Inside Out 2 yeni duygular ile geri dönüyor: Pixar Inside Out 2 ne zaman çıkacak?
Disney'in Oscar ve Altın Küre ödüllü animasyon filmi Inside Out'un ikinci filminin fragmanı yayınlandı. Inside Out 2'de ana karakter Riley yeni duygularla tanışıyor ve bunlardan biri de fragmanda yer alan Endişe olacak. Bu bağlamda gözler "Inside Out 2 ne zaman çıkacak, Türkiye'de ne zaman vizyona girecek?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Yönetmenliğini Pete Docter'ın yaptığı 2015 yapımı Pixar Animasyon Stüdyoları tarafından üretilen Inside Out Türkiye'de Ters Yüz ismiyle yayınlandı. 11 yaşındaki küçük bir kızın ana karakter olduğu film; altı ana duyguyu anlatıyor. Peki, Pixar Inside Out 2 ne zaman çıkacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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INSIDE OUT 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Inside Out 2, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sinemalarda 14 Haziran 2024'te gösterime girecek. Ülkemizde de Haziran 2024 gözükmesine rağmen fragmanda resmi bir gün belirtilmedi.
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INSIDE OUT 2 FRAGMANI YAYINLANDI!
11 yaşındaki Riley'nin beynindeki duygunların onun hayatını nasıl etkilediğini konu alan ilk filmde Neşe, Korku, Üzüntü, Nefret, Öfke ve İğrenme duygularıyla tanışmıştık.
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Devam filmi "Inside Out 2"de ise Riley 13. yaş gününü kutluyor ve ergenlik çağına giriyor. Filmde Riley'nin büyüdükçe hayatına giren yeni duygularla tanışıyoruz. Bunlardan ilki ise fragmanda gözüken 'Endişe' olacak. Diğer duyguların neler olacağı ise henüz fragmanda yer almıyor.