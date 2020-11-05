İngiltere’de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.

Barların kapatılmasının ardından başkent Londra’nın eğlence mekanı Soho‘da gençler sokaklarda eğlenmeye devam etti.

AA'nın aktardığı habere göre; polisin uyarılarının dinlenilmemesi üzerine çıkan arbedede en az bir kişi gözaltına alındı.