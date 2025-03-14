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        Haberler Bilgi Spor İngiltere Lig Kupası finali: Liverpool- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Liverpool- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İngiltere Lig Kupası finalinde Liverpool ile Newcastle kozlarını paylaşacak. Brighton, Southampton ve Tothenham takımlarını saf dışı bırakan Liverpool finale yükseldi. Öte yandan, son 16 turunda Chelsea, çeyrek finalde Brentford, yarı finalde ise Arsenal gibi güçlü takımları eleyen Newcastle, İngiltere Lig Kupasında finale adını yazdırdı ve Liverpool'un rakibi oldu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Liverpool- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta? Liverpool- Newcastle maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:18
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        • 1

          İngiltere Lig Kupası finali dev maça sahne olacak. Bu kapsamda Liverpool ile Newcastle kozlarını paylaşacak. Wembyley Stadyumu'nda oynanacak zorlu finali İngiliz hakem J. Brooks yönetecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimi günlerde Premier Lig'de oynanan Liverpool- Newcastle maçını Liverpool 2-0 kazanmıştı. Peki, Liverpool- Newcastle maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          LİVERPOOL- NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?

          İngiltere Lig Kupası finaline sahne olan Liverpool- Newcastle mücadelesi 16 Mart Pazar günü 19.30'da oynanacak.

        • 3

          LİVERPOOL- NEWCASTLE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

          Wembley Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TV 8.5'dan şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          LİVERPOOL MUHTEMEL 11

          Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Jota

        • 5

          NEWCASTLE MUHTEMEL 11

          Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Gordon, Isak

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