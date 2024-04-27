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        Haberler Dünya Ortadoğu İngiltere: Kızıldeniz'de bir gemi füze saldırısına uğradı

        İngiltere: Kızıldeniz'de bir gemi füze saldırısına uğradı

        İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'in güneybatısındaki Meha kenti açıklarında bir gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran destekli Husiler, söz konusu gemiye yönelik saldırıyı üstlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 04:11 Güncelleme: 27.04.2024 - 04:11
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        İngiltere: Kızıldeniz'de bir gemi füze saldırısına uğradı
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        İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu'nun (UKMTO), X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, bir geminin, Kızıldeniz'de Meha'ya 14 mil uzaklıkta 2 saldırıya uğradığı kaydedildi.

        İlk saldırının gemi yakınlarında gerçekleştiği, 2 füzeyle gerçekleşen ikinci saldırıda ise gemide hasar oluştuğu belirtildi.

        HUSİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ

        Geminin bandırası ve oluşan zarara ilişkin bilgi verilmedi. İran destekli Husiler ise söz konusu gemiye yönelik saldırıyı üstlendi.

        AA'nın haberine göre; yapılan açıklamada, "İngiliz petrol gemisi Andromeda Star'ın Kızıldeniz'de füzelerle tam isabet vurulduğu" kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

        Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı televizyon konuşmasında, ülkenin kuzeyindeki Sada kentinde bir Amerikan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

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        Seri, MQ-9 tipi İHA'nın, Sada semalarında füzeyle vurulduğu ve düşürüldüğünü aktardı. Seri, Gazze'deki abluka ve saldırılar son buluncaya dek askeri "operasyonlara" devam edeceklerini vurguladı.

        ABD'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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        #Son dakika haberler
        #İngiltere
        #YEMEN
        #Husiler
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