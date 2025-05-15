Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        86
        Fenerbahçe
        FB
        78
        Beşiktaş
        BJK
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        57
        Rams Başakşehir
        İBFK
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Trabzonspor
        TS
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        43
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        40
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        38
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        20
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 İngiltere Grand Prix'sinde bir ilk yaşanacak! - Motor Sporları Haberleri

        İngiltere Grand Prix'sinde bir ilk yaşanacak!

        F1, F2, F3 ve F4, tarihte ilk kez aynı hafta sonunda yapılacak. İngiltere Grand Prix'si, 4 yarışa ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere GP'de bir ilk yaşanacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Motorsporları tutkunlarını temmuz ayında dopdolu bir yarış takvimi bekliyor. Formula 1, Formula 2, Formula 3 ve Formula 4 serileri, ilk kez aynı hafta sonunda aynı etkinlikte yer alacak. İngiltere Grand Prix’si programına şampiyona dışı İngiltere F4 yarışları da eklendi.

        Bu gelişmeyle birlikte İngiliz F4 kategorisi, ilk kez Silverstone’daki Formula 1 hafta sonunda sahne almış olacak. 4–6 Temmuz tarihlerinde yapılacak hafta sonunda, İngiltere F4 için ikişer yarış düzenlenecek.

        Her biri 25 dakika artı 1 tur sürecek bu yarışlar, serinin normalde uyguladığı 20 dakikalık yarış süresinden biraz daha uzun olacak. Yarışlar, sadece 2024 sezonunda Britanya F4’te kayıtlı takımlara açık olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Habertürk Anasayfa