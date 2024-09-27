İngiltere'de Van Gogh tablosuna çorba atan çevre eylemcileri hapis cezasına çarptırıldı

İngiltere'de 2022'de Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna çorba atan çevre eylemcileri Pheobe Plummer 2 yıl 3 ay, Anna Holland ise 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Just Stop Oil isimli çevre örgütü üyeleri, Ekim 2022'de yaptıkları eylem nedeniyle bugün Londra'da hakim karşısına çıktı.

Çevre sorunlarına dikkati çekmek için Londra'daki Ulusal Galeri'de özel bir camın arkasında sergilenen tabloya çorba atıp kendilerini duvara yapıştıran iki eylemcinin yargılandığı karar duruşmasında hakim Christopher Hehir, ikilinin 5 bin sterlini (yaklaşık 230 bin lira) aşan bir zarara sebep olduğunu kaydetti.

Hakim Hehir, eylemin "topluma büyük zarar veren eylemlerden" olduğunu ve çorba atmanın şiddet olayı kabul edilebileceğini belirtti.

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Hehir, "İnançlarınızın size her şeyi yapma hakkı verdiğini düşünüyorsunuz. Siyasi görüşlerinize dair uzun açıklamalarınızı dinledim. Sizin gibilerin demokrasilerde siyasi tutuklular olduğu iddiası gülünç, saldırganca ve aptalca. Gururlusunuz ve hiçbir pişmanlık duymuyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Hakim, eylem nedeniyle Plummer'ın 2 yıl, Holland'ın ise 20 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Plummer, ayrıca geçmişte 20 dakika süren bir trafik kapatma eylemi nedeniyle 3 ay daha hapis cezasına çarptırıldı.