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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş bu sistemle kazanamıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş bu sistemle kazanamıyor!

        Beşiktaş, bu sezon çift ön libero ile çıkıp Rafa Silva'nın sol kanatta görev aldığı 2 maçta da kazanamadı. Avrupa Ligi'ndeki deplasmanlarda bu sistemi tercih eden Giovanni van Bronckhorst, Lugano ile 3-3 berabere kalırken Ajax'a ise 4-0 mağlup oldu

        Giriş: 27.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:21
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        Beşiktaş bu sistemle kazanamıyor!
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        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

        Bu sezon çıktığı 8 resmi maçta mağlup olmayan ve 24 gol kaydeden siyah-beyazlılar, ilk yenilgisini yaşarken ilk kez bir maçta gol bulamadı.

        Beşiktaş, Ajax maçını isabetli şut çekemeden tamamladı.

        Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısına sürpriz bir 11'le çıktı.

        Eyüpspor maçında göre 2 değişiklik yapan Hollandalı hoca, Ciro Immobile'nin yerine genç Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu sahaya sürerken Joao Mario yerine ise Jean Onana'yı oynattı.

        Van Bronckhorst, bu 11'le takımdaki dizilimi de değiştirirken Onana ve Musrati ile çift ön liberoya döndü. Gedson bu ikilinin önüne yerleşirken Rafa Silva ise sol kanatta başladı.

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        Ancak Van Bronckhorst'un orta alanı güçlü tutma planı bekleneni veremezken özellikle Onana performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

        Van Bronckhorst, devrede Mustafa Erhan Hekimoğlu yerine Immobile'yi sahaya sürerken 64'te ise Onana'yı çıkarıp Ndour'u oyuna soktu.

        Beşiktaş hamlelere rağmen farklı kaybetmekten kurtulamazken Van Bronckhorst'un planı da hayal kırıklığı yaşattı.

        Bu sezon deplasmanda oynanan iki Avrupa maçına da çift ön liberoyla çıkan Beşiktaş, 2 maçta da galibiyet alamadı.

        Van Bronckhorst, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda oynanan Lugano karşılaşmasına da çift ön liberoyla çıkmış, Rafa Silva ise sol kanatta görev almıştı.

        Musrati ve Ndour'dan oluşan orta sahanın önünde yine Gedson yer alırken Beşiktaş karşılaşmada 3-1'i bulmuştu. Ancak sonrasında özellikle sol kanattan gelen hataların ardından Beşiktaş 3-3'lük skora razı olmuştu.

        Lugano karşılaşmasında skor 3-2 iken 58'de Ndour'u çıkarıp Onana'yı oyuna sokan Van Bronckhorst, bu sistemden taviz vermezken 5 dakika sonra ise beraberlik golüne engel olamamıştı.

        Beşiktaş, bu sezon çift ön libero ile çıktığı iki maçta Lugano ile 3-3 berabere kalıp Ajax'a 4-0 mağlup olurken Musrati, Gedson, Rafa Silva üçgeniyle çıktığı diğer karşılaşmalarda ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

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