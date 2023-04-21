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İngiltere'de Başbakan Yardımcısı Raab, zorbalık iddiaları üzerine istifa etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, devlet memurlarına karşı zorbalık iddiasıyla hakkında Başbakan Sunak'a sunulan raporun ardından istifa etti. Raab, kendisine karşı ile sürülen iddiaların ikisi hariç hepsini reddetti

Giriş: 21.04.2023 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de Başbakan Yardımcısı Raab, zorbalık iddiaları üzerine istifa etti
İngiliz bakan zorbalık iddiaları üzerine istifa etti
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İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, devlet memurlarına karşı zorbalık yaptığı iddiasıyla hakkında Başbakan Rishi Sunak'a sunulan raporun ardından istifa ettiğini açıkladı.

Raab, Sunak'a ithafen Twitter hesabından paylaştığı istifa mektubunda, "Adam Tolley'in yürüttüğü soruşturmanın sonucunda ortaya çıkan raporu almanızın ardından hükümetinizden istifa etmek için yazıyorum. Soruşturma sonucunda herhangi bir zorbalık bulgusu çıkarsa istifa edeceğimi taahhüt etmiştim. Sözümü tutmanın önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine karşı ileri sürülen iddialardan ikisi hariç hepsini reddeden Raab, bulguların kusurlu olduğunu öne sürdü.

Brexit'ten Sorumlu Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yaptığı 2018-2021 döneminde yürütülen Brexit görüşmeleri esnasında bir diplomatın özellikle Cebelitarık konusunda hükümetçe alınan kararları ihlal ettiğini belirten Raab, üst düzey bürokratların yürüttüğü görüşmelerde bakanların gözetim uygulamasının doğru olduğunu savundu.

Bakanların, belirlenen standartları ve reformları uygulamak adına üst düzey yetkililere "makul sınırlar içinde" uyarı ve eleştiri yapabilmesi gerektiğini kaydeden Raab, "Tolley, 4,5 yılda kimseye kasıtlı olarak küfür etmediğim, bağırmadığım, bir şey fırlatmadığım, fiziksel olarak saldırmadığım ve aşağılamaya çalışmadığım sonucuna vardı. Adalet Bakanlığına getirdiğim hız, standartlar ve sınamalar karşısında çalışanların kastım olmadan stres ve gücenme hissetmesi nedeniyle üzgünüm ancak halk kendisi adına çalışan bakanlardan bunu bekler." değerlendirmesinde bulundu.

Raab, istifa mektubunda raporun zorbalık çıtasını düşürdüğünü belirterek, "Zorbalık eşiğini bu kadar düşük belirleyen bu rapor, tehlikeli bir emsal oluşturuyor. Bakanlara karşı düzmece şikayetleri teşvik edecek, hükümet adına değişimi yönlendirenler ve halk üzerinde caydırıcı bir etki yaratacaktır." ifadelerine yer verdi.

Sunak'a 5 ay süren soruşturma sonunda sunulan raporda 24 memurun, zorbalık yaptığı için Raab'dan şikayetçi olduğu belirtiliyor.

Sunak'a dün teslim edilen raporla ilgili Başbakanlık, "dikkatli inceleme" yapılacağını duyurmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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