İngiltere'de 4 gün çalışma testi: Şimdiden hayatımız değişti

Pandemiyle geçen iki yılı aşkın sürede çok sayıda insan evden çalışmaya başladı, yine çok sayıda kişi iş değiştirdi ya da işini bıraktı.
Yaşamımızı değiştiren pandemi, çalışma koşullarını da değiştirdi. Pandemi tedbirlerini geride bıraktığımız bugünlerde İngiltere, haziran ayında 4 gün çalışma sürecini test edeceğini açıkladı ve bu süreçte 8 hafta geride kaldı.
CNN International'da yer alan habere göre bu, dünyada 4 iş günü için yapılan en büyük denemeydi. Haberde şimdiden bazı çalışanların daha mutlu, sağlıklı ve işlerini daha iyi yaptıkları belirtildi.
"ŞİMDİDEN HAYATIMIZ DEĞİŞTİ"
CNN'e konuşan bazı çalışanlar, "Şimdiden hayatımız değişti" ifadelerini kullandı.
Araştırmacılar yeni çalışma modeliyle çalışanların üretim seviyelerinin arttığını gözlemledi. Kasım sonunda şirketler bu düzene geçip geçmeyeceğine karar verecek.
Ülkede kar amacı gütmeyen "4 Day Week Global" adlı kuruluşça haziran ayında başlatılan pilot uygulama kapsamında 70 şirketten 3 bin 300 çalışanın çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltıldı ve maaşlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.
Haftada 4 gün çalışma denemesi kapsamında çalışanların refahı ve iş verimliliğinin yanı sıra uygulamanın çevre ve cinsiyet eşitliği üzerindeki etkileri ölçülecek.
İZLANDA'DA BAŞARIYLA SONUÇLANDI
İzlanda'da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları açıklamada, dünyanın o zamana kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti.
Denemenin ardından İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ile İngiltere'deki "Autonomy" adlı düşünce kuruluşlarının yayımladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2 bin 500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin "üretkenliği ve refahı" artırdığını ortaya koymuştu.
*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.
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