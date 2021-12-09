Boris Johnson 7. kez baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eşi Carrie'nin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Sağlıklı dünyaya geldiği açıklanan bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklandı.

Çiftin ilk bebekleri Wilf Nisan 2020'de dünyaya gelmişti.

Boris Johnson'ın ise önceki ilişkilerinden 5 çocuğu daha bulunuyor.