EURO 2020 son 16 turunda İngiltere ile Almanya karşı karşıya geliyor. Son Dünya Kupası'nda yarı final oynayan İngilizler, D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya ve İskoçya'yı geride bırakarak liderliği almıştı. Panzerler ise 'Ölüm Grubu' F Grubu'nda Portekiz ve Macaristan'ı geride bırakarak Fransa'nın ardından tur biletini elde etti.

STAT: Wembley

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Danny Makkelie

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Kane, Sterling

TEKNİK DİREKTÖR: Garry Southgate

ALMANYA: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens, Havertz, Müller, Werner

TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw