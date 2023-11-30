İngiltere, 12 yıl önce Çin'den gelen pandalara veda ediyor

İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği'nden yapılan açıklamada, Edinburgh Hayvanat Bahçesi'ne 2011 yılında Çin'den çiftleştirilmek üzere getirilen Yang Guan ve Tian Tian isimli iki pandanın 12 yılın sonunda Çin'e geri döneceği ifade edildi.

Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Birleşik Krallık Yaban Hayatı Koruma Derneği arasında pandaların hayvanat bahçesinde kalması ve çiftleştirilmesi için 2011'de 10 yıllık bir anlaşma yapıldığı fakat pandemi sebebiyle bu anlaşmanın 2 yıl daha uzatıldığı belirtilerek pandaların Aralık ayı itibarıyla Çin'e geri döneceği vurgulandı.

PANDALARI GÖRMEK İÇİN SON GÜN

Edinburgh Hayvanat Bahçesi, pandaların bakıcısı olan Andy'nin çektiği fotoğrafları paylaşarak pandaları ziyaret etmek için bugün son gün olduğunu ifade etti. Bulundukları süre boyunca çiftleşme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilen pandalar için İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği İcra Kurulu Başkanı David Field şunları söyledi:

"Bir milyondan fazla türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve doğal dünyamızın krizde olduğu bir dönemde Yang Guang ve Tian Tian, milyonlarca insana doğayı önemsemeleri için ilham vererek inanılmaz bir etki yarattı. Pandaların bu yılki ayrılışına gösterilen bu ilave ilgi, İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği'nin aktif olarak dahil olduğu koruma amaçlarıyla ve daha genel olarak doğayla çok daha fazla insanı buluşturmamızı sağladı."