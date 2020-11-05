Paul Scholes: "Manchester United'ın yediği ilk gol komik, gülünç! Gerçekten ne düşündüler bilemiyorum. Matic'i oraya koymuşlar ama Demba Ba'nın 10 metre ilerisinde bekliyor. Onu yakalamak için metrelerce koştu. Ancak, milyon yıl da geçse yetişemezdi, yetişemedi..."