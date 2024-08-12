İngiliz savaş gemilerinin Güney Kıbrıs açıklarına yanaştığı iddia edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan Havargi gazetesinde yer alan habere göre, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait amfibi operasyon gemileri Güney Kıbrıs açıklarına yanaştı.

Aynı haberde, Güney Kıbrıs'ta egemen üs statüsünde bulunan İngiltere'ye ait Akrotiri'deki havaalanında 1000'den fazla komandonun hazır bekletildiği iddia edildi.

Havargi gazetesinin "Kıbrıs'ta yabancı askeri güçlerin yoğunluğu artıyor" başlıklı haberinde Güney Kıbrıs açıklarına ulaşan İngiliz amfibi hücum gemileri için çoğul ifade kullanılırken sayıları hakkında bilgi verilmedi.

"Liman ziyaretleri" kapsamında Limasol'a gelen ABD savaş gemisi muhalif partililer ve bazı aktivistler tarafından protesto edilirken, GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, ülkesinde son dönemde yaşanan gemi ve uçak hareketlerinin, bölgedeki gelişmeler ışığında Ada'nın insani rolünün bir parçası olduğunu ileri sürdü.

KANO GEZİNTİSİ SIRASINDA DENİZALTI GÖRÜLDÜ

KKTC basınında yer alan haberde de Limasol kenti açıklarında denizde kano ile gezintiye çıkan bir kişi tarafından hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen denizaltı görüntülendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail'in hem İran hem de Lübnan ile yaşadığı gerginliklerin ardından, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin GKRY'ye yaptığı askeri yığınak, başta Rum Kesimi'nde ana muhalefet olan AKEL olmak üzere basın tarafından eleştiriliyor.