İnegöl'de şehit babası kalp krizine yenik düştü
2021 yılında Suriye Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın babası Hasan Çakır, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır (28) şehit oldu.
Oğlunun şehadet haberi geldiğinde “Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun” sözleriyle bilinen baba Hasan Çakır (59), dün akşam evinde fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Çakır’ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre, kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eşinin ölüm haberini alan Saniye Çakır, “Ben ne yapacağım şimdi sen olmadan” diyerek gözyaşı döktü. Hasan Çakır’ın cenazesinin bugün İnegöl’de toprağa verileceği öğrenildi.