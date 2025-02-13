Pegasus, Türk Hava Yolları ve AJet'ten arka arkaya indirimli bilet kampanyası haberleri geliyor. Üç hava yolu şirketi, yaklaşan Ramazan ayı ve yarın kutlanacak Sevgililer Günü için yurt iç ve yurt dışı biletlerini indirimli bir şekilde satışa çıkardı. İşte, indirimli bilet kampanyaları...