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        Haberler Bilgi Ekonomi İndirimli ucuz uçak bileti kampanyaları 2025: THY, Pegasus, AJet Ramazan ayı ve Sevgililer Günü kampanyası ne zaman bitiyor, bilet fiyatları

        İndirimli bilet kampanyaları devam ediyor! THY, Pegasus, AJet kampanyaları ne zaman bitiyor?

        Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet peş peşe indirimli bilet kampanyası düzenledi. Yurt içi veya yurt dışına seyahat etmek isteyen yolcular için güncel kampanyaları haberimizde derledik. İşte, Şubat 2025 indirimli uçak bileti kampanyaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:42
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        • 1

          Pegasus, Türk Hava Yolları ve AJet'ten arka arkaya indirimli bilet kampanyası haberleri geliyor. Üç hava yolu şirketi, yaklaşan Ramazan ayı ve yarın kutlanacak Sevgililer Günü için yurt iç ve yurt dışı biletlerini indirimli bir şekilde satışa çıkardı. İşte, indirimli bilet kampanyaları...

        • 2

          AJET'TEN RAMAZAN KAMPANYASI!

          AJet başlattığı Ramazan kampanyası ile yurt içi biletlerini 699 TL'den satışa çıkardı. Kampanya 12-13 Şubat tarihlerinde geçerli.

          AJET RAMAZAN KAMPANYASI DETAYLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          PEGASUS SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI BAŞLATTI

          Pegasus, Sevgililer Günü'ne özel yurt dışı bilet kampanyası başlattı. 11 euro artı vergilerden satışa çıkan biletler 13-14 Şubat tarihlerinde flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

          PEGASUS SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          THY RAMAZAN AYINA ÖZEL KAMPANYA BAŞLATTI

          Türk Hava Yolları, Ramazan ayında geçerli olacak şekilde tek yönlü uçuşları 949 TL'den satışa çıkardı. Yolcular, 13 Şubat tarihine kadar bilet alabilir.

          THY RAMAZAN KAMPANYASI DETAYLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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