İndi bindi tartışmasında taksiciye kurşun yağdırdı

İstanbul'da takside indi bindi ücretine itiraz eden müşteri, sürücüye kurşun yağdırdı. Boyuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan taksici yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.
Olay, geçen aylarda Ataşehir ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, taksi şoförü Tuncay Matyalman, Fikirtepe Mahallesi'nden aldığı müşterisini Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezine bıraktı. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak Atatürk Caddesi'ne getirdi. Taksi şoförü Matyalman, indi bindi ücretinden dolayı kısa mesafe seyahat eden yolcu Y.K.'den 28 TL ücret talep etti.
KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞOFÖRE ATEŞ AÇTI
Taksi şoförünün fazla para isteyerek dolandırdığını iddia eden şüpheli Y.K. ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli Y.K., yanında bulunan tabancasının kabzasıyla taksi şoförünün kafasına vurdu. Tabancayı gören taksi şoförü Matyalman, aracıyla kaçmaya çalıştı. Bu sırada şüpheli Y.K. kaçan taksi şoförüne arkadan 3 el ateş etti.
KURŞUNLARDAN BİRİ BOYNUNA İSABET ETTİ
Kurşunlardan biri taksicinin boynuna isabet ederken, tabancayı ateşleyen müşteri Y.K. olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan taksi şoförü Matyalman, yaklaşık iki hafta yoğun bakımda kaldı. Yüzde 40 oranında görme yetisini kaybeden taksi şoförü Matyalman, gözlerinden ameliyat olacağını, işinin başına dönme süresinin bir yıl süreceğini söyledi.
'YAKALANAMADI, ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR'
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Tuncay Matyalman, şunları söyledi: "Fikirtepe'den yolcumu alarak Ataşehir'de bulunan bir AVM’ye bıraktım. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak yakında olan Atatürk Caddesine getirdim. Taksi metre 20 TL gösterdi. İndi bindi ücretinden dolayı 28 TL ücret talep ettim.
ARKADAN BANA ATEŞ AÇTI
Kısa mesafe yolcusu duruma sinirlenerek onu dolandırdığımı zannetti. Belinden çıkardığını tabancanın kabzasıyla başıma vurdu. Bana ateş açacağını düşünerek taksiyle kaçmaya çalıştım. Arkadan bana 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri boynumdan girdi.
GÖZLERİMDEN AMELİYAT OLACAĞIM
Ameliyat sonrası kurşun çıkarıldı. Yaklaşık iki hafta yoğun bakımda kaldım. Gözlerimden ameliyat olacağım. İki aydır çalışmıyorum, tam anlamıyla sağlığıma kavuşmam bir yıl sürecek. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şüpheli şahıs hala yakalanmadı, şahıs elini kolunu sallayarak geziyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!