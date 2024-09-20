İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. Sezon yayın tarihi!
Kanal D dizisi İnci Taneleri yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı dizinin çekimleri devam ediyor. Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Azem'in yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan tanıtım sonrası ''İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor?'' sorusu gündeme geldi. Peki İnci Taneleri 2. Sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…
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Kanal D’nin Perşembe akşamları yayınladığı dizisi İnci Taneleri yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı yapımın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Azem'in hapishanedeki bitap düşmüş halinin dikkat çektiği tanıtımda “Bir garipsin şu dünyada. Gülme gülme ağla gönül” kasidesi ise yeni sezona dair ipuçları verdi. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, İnci Taneleri 2. Sezon yayın tarihi ve detaylar…
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İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ancak İnci Taneleri yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.
İnci Taneleri dizisinin Ekim ayı başında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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TANITIMI YAYINLANDI!
İnci Taneleri yeni sezon ilk tanıtım filmi yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan teaser, "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi ile dikkat çekti.
“O gün başlayan savaşın nelere mâl olacağını tahmin etmek kolay değildi.” cümlesiyle başlayan dizinin tanıtım filminde Azem'in hapishanedeki bitap düşmüş hali dikkatlerden kaçmıyor.
Sonrasında gelen “Bir garipsin şu dünyada. Gülme gülme ağla gönül” kasidesi ise yeni sezona ilişkin ipuçları veriyor. Tanıtım filmi, Azem’in “Nerede kalmıştık?” sorusuyla bitiyor.
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İNCİ TANELERİ YENİ SEZON OYUNCULARI
Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oluyor.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır.
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Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar.
Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır.
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Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.
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