Kanal D’nin Perşembe akşamları yayınladığı dizisi İnci Taneleri yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı yapımın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Azem'in hapishanedeki bitap düşmüş halinin dikkat çektiği tanıtımda “Bir garipsin şu dünyada. Gülme gülme ağla gönül” kasidesi ise yeni sezona dair ipuçları verdi. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, İnci Taneleri 2. Sezon yayın tarihi ve detaylar…