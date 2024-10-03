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        Haberler Bilgi Magazin İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor, belli oldu mu? İşte 3 Ekim Kanal D yayın akışı

        İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İnci Taneleri yeni sezon tarihi belli oldu mu?

        İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak merak ediliyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı Kanal D dizisi, 17. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin 2. sezon tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Fragmanda Azem'in yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiği görülmüştü. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı yok mu? İşte 3 Ekim Kanal D yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:54
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        • 1

          İnci Taneleri yeni sezon tarihi araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin 2. Sezon tanıtımı geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Fragmanda Azem'in yeniden hapishaneye girdiği görülmüştü. Bugün yayın günü olması sebebiyle ‘’İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı yok mu?’’ soruları gündeme geldi. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazer Ergüçlü ve Selma Ergeç gibi oyuncuların yer aldığı İnci Taneleri 2. Sezon tarihi için kanalın yayın akışı kontrol ediliyor. İşte 3 Ekim Kanal D yayın akışı…

        • 2

          İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

          İnci Taneleri dizisi bu akşam yeni böümüyle ekranlara gelmeyecek.

          3 Ekim Kanal D yayın akışına göre, bu akşam dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

        • 3

          İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          İnci Taneleri yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.

          İnci Taneleri dizisinin Ekim ayının ortalarına doğru izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        • 4

          İnci Taneleri yeni sezon ilk tanıtımında, Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiği görülmüştü. Teaser "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi ile dikkat çekmişti.

          “O gün başlayan savaşın nelere mâl olacağını tahmin etmek kolay değildi.” cümlesiyle başlayan tanıtım filminde Azem'in hapishanedeki bitap düşmüş hali dikkatlerden kaçmamıştı.

        • 5

          İNCİ TANELERİ YENİ SEZON OYUNCULARI

          Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.

          Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oluyor.

        • 6

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır.

          Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar.

          Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır.

          Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.

        • 7

          KANAL D YAYIN AKIŞI 3 EKİM 2024

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Ayazın Sonu Güneş

          17:15 Bizi Birleştiren Hayat

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 İnci Taneleri

          23:15 Güzel Aşklar Diyarı

          01:45 Arka Sokaklar

          04:00 Poyraz Karayel

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