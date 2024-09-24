İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi 30 Mayıs'ta yayınlanan 17. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Birinci sezonun sona ermesinin ardından, İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi diziseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı BKM imzası taşımaktadır. İşte İnci Taneleri dizisi 2. sezonun başlayacağı tarih...
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Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın paylaştığı İnci Taneleri dizisi, ekranlara dönmek için gün sayıyor. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizinin senaryosu Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınmaktadır. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi...
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İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ancak İnci Taneleri yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.
İnci Taneleri dizisinin Ekim ayının ilk haftasında izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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TANITIMI YAYINLANDI!
İnci Taneleri yeni sezon ilk tanıtım filmi yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem karakterinin yaşlanıp tekrardan hapishaneye girdiğini konu alan teaser, "Bir garipsin şu dünyada" kasidesi ile dikkat çekti.
“O gün başlayan savaşın nelere mâl olacağını tahmin etmek kolay değildi.” cümlesiyle başlayan dizinin tanıtım filminde Azem'in hapishanedeki bitap düşmüş hali dikkatlerden kaçmıyor.
Sonrasında gelen “Bir garipsin şu dünyada. Gülme gülme ağla gönül” kasidesi ise yeni sezona ilişkin ipuçları veriyor. Tanıtım filmi, Azem’in “Nerede kalmıştık?” sorusuyla bitiyor.
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İNCİ TANELERİ YENİ SEZON OYUNCULARI
Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu dizinin ikinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oluyor.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır.
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Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar.
Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır.
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Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.