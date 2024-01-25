İnci Taneleri dizisinin Dilber karakterine kim hayat veriyor?
İnci Taneleri dizisi perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İnci Taneleri Dilber'in pavyon dansı ise fragmanda yer aldı. Dilber karakterini ise Hazar Ergüçlü canlandıracak. Peki İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?
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İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birçok ünlü isim oyuncu kadrosunda yer alıyor. Güzel oyuncu fragmanda da dikkat çeken Dilber karakterine can veriyor. İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü kimdir? İşte detaylar...
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HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?
1992 yılında Kıbrıs’ta dünyaya gelen Hazar Ergüçlü, lise eğitimini Yakın Doğu Koleji’’nde tamamlarken bu süreçte Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapmıştır. 2010 yılında Derviş Zaim’in yönettiği ‘’Gölgeler ve Suretler’’ adlı sinema filminde Ruhsar karakteriyle ilk kez profesyonel anlamda kamera karşısına çıkmıştır. Aynı dönemde Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden kabul alan Hazar Ergüçlü, burada eğitimine devam etmiştir.
2011 yılında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği ve ilk dizisi olan ‘’Kuzey Güney’’de Simay Candan karakterine hayat vermiştir.
2012 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Zübeyr Şaşmaz’ın üstlendiği ‘’Açlığa Doymak’’ isimli filmde Sena karakteriyle ikinci kez sinema severlerin karşısına çıkmıştır.
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Yönetmenliğini Uğur Yücel’in yaptığı ve güçlü oyuncu kadrosunda da yer aldığı, 2013 yılında vizyona giren ‘’Benim Dünyam’’ filminde Ayla karakteriyle Beren Saat, Uğur Yücel ve Ayça Bingöl’le başrolleri paylaşmıştır. Yine 2013 yılında yayınlanmaya başlayan, Ali Bilgin’in çektiği ‘’Medcezir’’ isimli dizide, Eylül karakterine hayat vermiştir. Bu projeyle adından çokça bahsettiren Ergüçlü; Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Taner Ölmez, Barış Falay ve Metin Akdülger’le başrolleri paylaşmıştır.
2015 yılında Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini üstlendiği, ‘’Analar ve Anneler’’ adlı dizide, Kader karakterini canlandırmıştır.
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2016 yılında vizyona giren Hiner Saleem’in yönetmenliğini yaptığı ‘’Dar Elbise’’ filminin başrollerinde yer almıştır. Yine aynı senenin yaz aylarında Feride Kaytan yönetmenliğinde ‘’Yüksek Sosyete’’ isimli dizide, Cansu karakterine hayat vermiştir.
2017 yılında, Emre Erdoğdu’nun yönetmenliğini yaptığı ‘’Kar’’ filminde Müzeyyen karakteriyle başrolü üstlenmiştir. Bu performansıyla 24. Uluslararası Adana Film Festivali’nde ‘’Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu’’ ve 54. Ulusal Yarışma Ödülleri’nde ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödüllerini kazandı. Daha sonra, aynı sene Gül Oğuz ve Murat Can Oğuz’un yönetmenliğini üstlendiği ‘’Hayat Sırları’’ projesinde Seher karakterini canlandırmıştır.
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2018 yılının Ocak ayında Serkan Yılmaz’ın karikatür serisinden ilham alınarak hazırlanan, Onur Ünlü’nün yönetmenliğini yaptığı ‘’Dudullu Postası’’ isimli internet dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.
2018 yılının Mart ayında vizyona giren ‘’Mahalle’’ adlı sinema filminde, aynı zamanda yönetmenliğini de üstlenen Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’la başrolleri paylaşmıştır.
Aynı yılda, Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Ahlat Ağacı’’ filminde de yer almıştır.Aynı yılda Netflix yayını olan "Hakan:Muhafız" dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı.
2020 yılında Alev Alev dizinde Çiçek rolüyle ekranlarda oldu.
Son olarak 2022 yılında "Hayat Bugün" dizisinde Doktor Suzan karakterini canlandırdı.