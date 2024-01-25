Yönetmenliğini Uğur Yücel’in yaptığı ve güçlü oyuncu kadrosunda da yer aldığı, 2013 yılında vizyona giren ‘’Benim Dünyam’’ filminde Ayla karakteriyle Beren Saat, Uğur Yücel ve Ayça Bingöl’le başrolleri paylaşmıştır. Yine 2013 yılında yayınlanmaya başlayan, Ali Bilgin’in çektiği ‘’Medcezir’’ isimli dizide, Eylül karakterine hayat vermiştir. Bu projeyle adından çokça bahsettiren Ergüçlü; Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Taner Ölmez, Barış Falay ve Metin Akdülger’le başrolleri paylaşmıştır.

2015 yılında Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini üstlendiği, ‘’Analar ve Anneler’’ adlı dizide, Kader karakterini canlandırmıştır.