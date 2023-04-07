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Bursa'da İnci Su'nun ölümüne neden olan servis şoförü tutuklandı

Bursa'da, 7 yaşındaki İnci Su Özmen'e çarpıp, ölümüne neden olan servis minibüsünün şoförü Eren Büyükdağ tutuklandı

Giriş: 07.04.2023 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
İnci Su'nun ölümüne neden olan servis şoförü tutuklandı
DHA

Bursa'da, İnci Su Özmen'in (7) ölümüne neden olan servis şoförü Eren Büyükdağ (22) tutuklandı.

DHA'nın haberine göre kaza, önceki gün Vanimehmet Mahallesi Gözebağ Sokak'ta meydana geldi. Eren Büyükdağ'ın kullandığı servis minibüsü, okul çıkışı yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İnci Su Özmen'e çarptı.

Minibüsün altında kalan İnci Su Özmen, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özmen, hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri sürücü Büyükdağ'ı gözaltına aldı.

Eren Büyükdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Eren Büyükdağ, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

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