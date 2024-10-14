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        Haberler Sağlık İnce bağırsak nakliyle 19 ay sonra yemek yemeye başladı | Sağlık Haberleri

        İnce bağırsak nakliyle 19 ay sonra yemek yemeye başladı

        İzmir'de 1 yıl arayla iki kez kadavradan ince bağırsak nakli yapılan hasta, 19 ay sonra yemek yemeye ve istediği kadar su içebilmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:09
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        İnce bağırsak nakliyle 19 ay sonra yemek yemeye başladı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mine İvrendi, şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle 19 ay önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Dolaşım bozukluğu nedeniyle ince bağırsağı çürümeye başladığı belirlenen hasta, acil olarak ameliyata alındı.

        İnce bağırsağın çürüyen kısmının çıkarılmasının ardından kısa bağırsak sendromu gelişen hasta, İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada İvrendi'ye ince bağırsak nakli yapılmasına karar verildi. İvrendi, bu süreçte burundan mama ve serumla beslendi.

        Mine İvrendi'ye 1 yıl önce, beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan ince bağırsak nakli yapıldı ancak hastanın vücudu nakledilen organı reddetti.

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        Sağlık durumu kötüleşen İvrendi, acil olarak ince bağırsak nakli bekleme listesine alındı. İvrendi'ye ikinci kez, bir ay önce İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan ince bağırsakları başarılı bir ameliyatla nakledildi.

        Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan İvrendi, 19 ay sonra yemek yemeye ve istediği kadar su içebilmeye başladı.

        "DOĞUM GÜNÜME 2 GÜN KALA BANA NAKİL ÇIKTI"

        Mine İvrendi, yaşadığı hastalık nedeniyle çok zor günler yaşadığını söyledi. İlk naklin ardından sağlığına kavuşamadığı için umudunu kaybettiğini ve acı çektiğini belirten İvrendi, "Doktorlarım ikinci kez nakil olacağımı benden sakladı, umut vermek istemediler, ameliyathaneye gidinceye kadar sakladılar. Sonra söylediler, ağlamaya başladım. Şükür Allah'ıma. İnsan umudunu hiçbir zaman kaybetmemeli. Doktor ve hemşirelerimiz üzerime titriyor. Doğum günüme 2 gün kala bana nakil çıktı. Bana en büyük hediyeyi onlar verdi" diye konuştu.

        İvrendi, yediklerini öğütemediği için tedavi süreci boyunca yemek yiyemediğini anlatarak, "19 aydır bir şey yiyip içemiyordum. En çok makarna yemeyi özledim. Arkadaşım evinde yaptı gönderdi. Yedim ben de çok mutlu oldum. Rahat yemek yiyerek su içmek güzel bir şey" dedi.

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        Mine İvrendi, organ bağışının azlığı nedeniyle ince bağırsak naklinin az yapılan bir ameliyat olduğunu, kendisine iki kez uygun organ bulunduğu için kendini şanslı hissettiğini sözlerine ekledi.

        Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Göksever Akpınar da hastanın sağlık durumunun ve nakledilen organın fonksiyonlarının iyi olduğunu belirtti.

        Akpınar, "Türkiye'de kısa bağırsak sendromu teşhisi alan çok hasta var. Pek çoğu tedavi sürecinde ince bağırsak nakli yapıldığını bilmiyor. Böyle hastalar ince bağırsak nakliyle tedavi edilebilir. Bu tedavi ülkemizde yapılıyor" dedi.

        Göksever Akpınar, organ bağışının azlığı nedeniyle ince bağırsak nakli ameliyatlarında azalma olduğunu söyledi.

        Covid-19 sürecinde azalan organ bağışının son aylarda yapılan çalışmalarla artış gösterdiğini dile getiren Akpınar, "Biz de bu sayede hastamıza ince bağırsak nakli yapma imkanı bulabildik. Umuyoruz ki daha fazla organ bağışıyla zorlu koşullarda yaşayan hastalarımızın organ nakillerini yaparız" diye konuştu.

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