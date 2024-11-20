Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İnanç ve doğa turizminin mola noktası Darende'de sonbahar

        İnanç ve doğa turizminin mola noktası Darende'de sonbahar

        Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar renklerine büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar renklerine büründü.

        • 2

          Köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel varlıklarıyla yıllık 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan ilçe, sonbaharın gelmesiyle tarihi ve turistik mekanlarında görülmeye değer güzellikler sunuyor.

        • 3

          Sonbahar renkleriyle donanan ilçede, Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi başta olmak üzere, Tohma Kanyonu, Kudret Havuzu, Günpınar Şelalesi ve Hasan Gazi Şehitlik ve Türbesi doğa tutkunlarını hayran bırakıyor.

        • 4

          Somuncu Baba Külliyesi'nin hemen yanı başındaki Tohma Kanyonu, sonbaharın renklerine bürünürken, yüksek kayalıklara tırmanan sarmaşıklar renk cümbüşüyle ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor.

        • 5

          El değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsü dolayısıyla Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi de rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.​​​​​​​

        • 6

          ​​​​​​​Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

        • 7

          Dört mevsim yüz binlerce misafiri ağırlayan Somuncu Baba Külliyesi, doğanın yenilenme sürecine geçmeden önce sunduğu renk şölenine şahit olmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

        • 8

          Ziyaretçiler ayrıca, külliyenin manevi ikliminde ibadet etmenin yanı sıra Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi ve Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesini gezme fırsatı buluyor.

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        14 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        14 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Habertürk Anasayfa