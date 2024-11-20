İnanç ve doğa turizminin mola noktası Darende'de sonbahar
Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar renklerine büründü
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Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar renklerine büründü.
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Köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel varlıklarıyla yıllık 1 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan ilçe, sonbaharın gelmesiyle tarihi ve turistik mekanlarında görülmeye değer güzellikler sunuyor.
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Sonbahar renkleriyle donanan ilçede, Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi başta olmak üzere, Tohma Kanyonu, Kudret Havuzu, Günpınar Şelalesi ve Hasan Gazi Şehitlik ve Türbesi doğa tutkunlarını hayran bırakıyor.
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Somuncu Baba Külliyesi'nin hemen yanı başındaki Tohma Kanyonu, sonbaharın renklerine bürünürken, yüksek kayalıklara tırmanan sarmaşıklar renk cümbüşüyle ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor.
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El değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsü dolayısıyla Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi de rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.
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Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.
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Dört mevsim yüz binlerce misafiri ağırlayan Somuncu Baba Külliyesi, doğanın yenilenme sürecine geçmeden önce sunduğu renk şölenine şahit olmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.
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Ziyaretçiler ayrıca, külliyenin manevi ikliminde ibadet etmenin yanı sıra Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi ve Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesini gezme fırsatı buluyor.
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