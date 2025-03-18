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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Immobile'den çarpıcı açıklamalar: Mourinho, Icardi, Dzeko ve Osimhen! - Beşiktaş Haberleri

        Immobile'den çarpıcı açıklamalar: Mourinho, Icardi, Dzeko ve Osimhen!

        Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Ciro Immobile, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:33
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        • 1

          Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, A La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu. İşte Immobile'nin sözleri...

        • 2

          "BANA BİR YILDIZ GİBİ HİSSETTİRİYORLAR"

          "Dortmund ve Sevilla'daki dönemime kıyasla şimdi farklı bir deneyimim var, hemen uyum sağladım. Bazı durumlarla daha iyi başa çıkabiliyorum: İngilizce konuşmayı öğrendim, burada herkes konuşuyor ama ben röportajları İspanyolca yapıyorum. Beşiktaş'ta Portekizce de bilen iki tercüman var. Türk halkının karşılaması çok özeldi. Kulübümde beni bir yıldız gibi hissettiriyorlar, detaylara gösterilen özen harika."

        • 3

          "MOURINHO, ICARDI, DZEKO, OSIMHEN"

          "En önemli kulüpler sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da kazanmak için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Bu ligin büyümesindeki en önemli faktör, İstanbul'un üç büyük kulübü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki rekabet. Büyümek için yatırım yapmak gerekiyor. Mourinho gibi antrenörleri ve Icardi, Dzeko, Mertens, Osimhen ve diğer büyük yıldızları aldılar.

        • 4

          "ICARDI İLE UZUN ZAMANDIR KONUŞUYORUM"

          "Takımlarımız birbiriyle oynadığında, İtalya'dan tanıdık futbolcular konuşuyoruz. Mertens seçimimde belirleyici oldu: Ondan gelmek için birçok tavsiye istedim. Muslera yıllar önce İstanbul'a taşındı, artık evinde. Morata'dan sık sık haber alıyorum, Icardi ile uzun zamandır konuşuyorum. Takımımda eski bir Inter oyuncusu olan Joao Mario var ve yakın zamanda Cremonese'de oynayan Okereke ile tanıştım."

        • 5

          "SON BİRKAÇ HAFTADA FORMUMU KAZANDIM"

          "Güçlü başlamıştım ama bir sakatlık beni geride bıraktı. Fiziksel ve zihinsel bir düşüş yaşadım çünkü goller gelmiyordu: Türkiye'de bile baskı var ve taraftarlar çok şey bekliyor. Son birkaç haftada formumu ve gollerimi geri kazandım."

        • 6

          "INTER ÇOK FAZLA ZORLU MAÇ OYNUYOR"

          “Serie A şampiyonluk yarışında, Atalanta'da kesinlikle daha az baskı var ama Inter'le doğrudan karşılaşmayı kaybettiler ve fikstür onlardan yana değil. Napoli karmaşık bir yer, Conte şampiyonluğu almak zorunda olmadıklarını söyleyerek oyuncuların endişelerini gidermeye çalışıyor, aslında başka bir şey düşünmüyor. Napoli bunu yapmak için her şeye sahip. Arkadaşım Simone Inzaghi'nin Inter'i Şampiyonlar Ligi'nde iyi diyor ama Bayern korkunç bir rakip, süper bir kadroya sahip olmalarına rağmen iki kulvarda gitmenin bedelini ödemeyi göze alıyorlar. Inter'deki yorgunluğu hissedebiliyorsunuz, çok fazla zorlu maç oynuyorlar."

        • 7

          "INTER ÇOK FAZLA ZORLU MAÇ OYNUYOR"

          “Serie A şampiyonluk yarışında, Atalanta'da kesinlikle daha az baskı var ama Inter'le doğrudan karşılaşmayı kaybettiler ve fikstür onlardan yana değil. Napoli karmaşık bir yer, Conte şampiyonluğu almak zorunda olmadıklarını söyleyerek oyuncuların endişelerini gidermeye çalışıyor, aslında başka bir şey düşünmüyor. Napoli bunu yapmak için her şeye sahip. Arkadaşım Simone Inzaghi'nin Inter'i Şampiyonlar Ligi'nde iyi diyor ama Bayern korkunç bir rakip, süper bir kadroya sahip olmalarına rağmen iki kulvarda gitmenin bedelini ödemeyi göze alıyorlar. Inter'deki yorgunluğu hissedebiliyorsunuz, çok fazla zorlu maç oynuyorlar."

        • 8

          "Kendilerini evlerine, cep telefonlarına ve oyun konsollarına kilitlemelerini ya da daha kötüsü yanlış yola sapmalarını istemiyorum. Topu ayaklarının arasına aldıklarında onların sevincini hissetmek beni de heyecanlandırıyor. Dört ila 15 yaş arasında 300'den fazla çocuğumuz var, babam işin spor kısmıyla, kardeşim Luigi de kuzenimle birlikte her şeyin bir kısmıyla ilgileniyor. Ayrıca çocukken beni çalıştıran Ciro Vesce de bizimle birlikte, kendisi Akademi'de gözlemci olarak görev yapıyor ve minik futbolcuların teknikleriyle de ilgileniyor. Güzel bir hikaye."

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