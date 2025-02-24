İmamoğlu, partililere seslenecek
CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçime katılmaya hak kazanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun, perşembe günü parti genel merkezinde partililere sesleneceği öğrenildi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
Giriş: 24.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:37
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Buna göre İmamoğlu'nun perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde partililere sesleneceği öğrenildi.
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