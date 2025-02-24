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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu, partililere seslenecek | Son dakika haberleri

        İmamoğlu, partililere seslenecek

        CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçime katılmaya hak kazanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun, perşembe günü parti genel merkezinde partililere sesleneceği öğrenildi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 24.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:37
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        İmamoğlu, partililere seslenecek
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

        Buna göre İmamoğlu'nun perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde partililere sesleneceği öğrenildi.

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