İmamoğlu: Öğrenci yurtlarımızı 3'e katlayacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ders Atölyeleri ve İBB Teknoloji Atölyeleri öğrencileri için düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan İmamoğlu, "Toplumların gelişmesi, çağı yakalamak ancak gençlerle mümkün. Bir ülkenin nerede olacağını, hangi yolculukla nereye koşacağını, menzili en hızlı tespit edip ona yol yürüyecek olan da gelişmeleri hayatımızı en hızlı şekliyle adapte edecek olan da gençlerimiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Gaziosmanpaşa'da bulunan Halit Kıvanç Şehir Stadı’nda, Ders Atölyeleri ve İBB Teknoloji Atölyeleri öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da katıldı. Toplam 4 bine yakın öğrenci, öğretmen ve velinin bulunduğu mezuniyet töreninde, ‘Evdeki Saat’ konseri ve farklı etkinlikler gerçekleşti.

Fotoğraf: DHA

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü YÜKSEK SESLE ANMAYI VAZİFE GÖRÜYORUM"

İBB başkanı İmamoğlu, 19 Mayıs Haftasını kutlayarak, "Özellikle Atatürk’ü anma gençlik ve Spor Bayramımızın haftasında olmak ve böylesi bir Cumhuriyetin böylesi güzel bir memleketin emanet edileceği tek neslin gençler olduğunu, gençlik olduğunu 100 yıl öncesinden bize tavsiye bize öneri olarak sunan ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğimizi bildiğimiz ve bugünlerde anmakta en yüksek ses anmakta bir vazife olduğunu düşündüğüm ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Gençlik ve Spor Bayramımız bütün gençlerimize kutlu olsun derken, bayramın özellikle gençlerimizin umutlarını, hayallerini, bu ülkede gerçekleştirmeleri adına son derece yüksek seviyede çok çalışmamız gerektiğini bilen bir yöneticiyim. Pırlanta gibi gençlerimizin kalpleri pırıl pırıl olan sevgili gençlerimizin ama sporda ama sanatta ama kültürde ama bilimde, teknolojide, üretimde, emekte, eğitimde, aklınıza gelen her alanda çok güçlü olmalarını ve onların zihin açıklığı ile hayallerini köreltecek hiçbir hususun hayatlarında olmamasını dileyerek onlara da bu bayramda çok güzel bir gelecek diliyorum. Yolunuz açık olsun sevgili gençler" dedi.

"ÖĞRENCİ YURTLARIMIZI 3’E KATLAYACAĞIZ"

İmamoğlu, "Toplumların gelişmesi çağı yakalamak ancak gençlerle mümkün. Bir ülkenin nerede olacağını, hangi yolculukla nereye koşacağını, menzili en hızlı tespit edip ona yol yürüyecek olan da, gelişmeleri, hayatımızı en hızlı şekliyle adapte edecek olan da gençlerimiz. Tabi biliyoruz bunun olabilmesi için özellikle gençlerimizin eğitimde ve teknolojide çok üst seviyede olmaları şart. Bu manada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeyi en üst seviyede yapma gayreti içinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Eğitimi destekleyeceğiz. Öğrenci yurtlarımızı 2’ye, hatta 3’e katlayacağız. Öğrenci burslarımızı vaat ettiğimizden daha yukarıya taşıdık. İnşallah üniversite okuyan gençlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. İyi eğitim almaları için burslarımızı da arttıracağız. Ders atölyeleri ile teknoloji atölyelerimizin iyi bir seviyeye geldiğini biliyorum arkadaşlarım özellikle bu alanda gençlerimizin başarılı olmaları için onlara sunulan bu imkânı daha da büyütmek için üst seviyede gayret gösteriyorlar. Özellikle ders atölyelerimizde ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerimizin LGS ve YKS’ye hiçbir arkadaşından aşağıda kalmayacak şekilde ailelerimizin evlatlarını kendi evladımız olacak bir biçimde sorumluluğu kabul ederek, onları daha iyi eğitim alarak eşitleneceği bir şehir var etmek bizim yönetim anlayışımızdır" diye konuştu.

"ÖĞRENCİ SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ"

Atölye ve eğitimlerin arttırılacağını belirten İmamoğlu, "Bugün 13 şubede 28 derslikte 120 eğitmen ve PDR uzmanı ile öğrencilerimize hizmet sunuyoruz. Şu ana kadar 5 bin 70 öğrencimizi sınavlara hazırladık. Bu yıl 9 atölyede 48 eğitmenle, 940 öğrenciye hizmet sunduk. Böylece bugüne kadar teknoloji eğitimi verdiğimiz öğrenci sayımız 3 bin 615’e çıktı. Ama bunu da arttıracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, çeşitli yarışmalarda derece kazanan Ders Atölyeleri ve İBB Teknoloji Atölyeleri öğrencilerine ödülleri takdim edildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.