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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması

        İBB Başkanı İmamoğlu, CHP lideri Özel ile görüştü. İmamoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Hükümetin yargı ve kayyumlar eliyle kendi iradesini millete dayatma politikası demokrasiyi, kardeşliği ve birliği baltalıyor. İşte milleti hiçe sayan bu anlayış yüzünden ekonomiden eğitime, sağlıktan adalete her alanda ne yazık ki çürümeler ve gerilemeler yaşanıyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:07 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:46
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        İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parti genel merkezinde kabul etti. Saat 14.00'te başlayan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        İHA'nın haberine göre görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, son günlerde gerçekleşen kayyım atamalarının birbiriyle bağlantılı olduğunu ve CHP'nin bir sonraki seçimde iktidar olmasının önüne geçilmeye çalışıldığını iddia etti.

        KAYYUM AÇIKLAMASI

        İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hükümetin yargı ve kayyumlar eliyle kendi iradesini millete dayatma politikası demokrasiyi, kardeşliği ve birliği baltalıyor. İşte milleti hiçe sayan bu anlayış yüzünden ekonomiden eğitime, sağlıktan adalete her alanda ne yazık ki çürümeler ve gerilemeler yaşanıyor. Bugün demokrasi ve hukuk için mücadele etmek, milletin iradesine sahip çıkmak kesinlikle aslında ülkemizin bugünle değil geleceğine sahip çıkmaktır. Yerel yönetimleri kayyumcu, vesayetçi anlayıştan kurtarıp milletin egemenliğini kayıtsız şartsız sağlamak için acilen atılması gereken demokratik ve hukuki adımlar vardır. Bugün iktidarda olanlar ilk seçimlerde ortaya çıkacağı belirginleşen milletin kararını engellemek üzere her hukuksuzluğa tenezzül eden adımlar atmaya karar vermiştir. Ne yazık ki bu adımları atma konusunda belli hazırlıklar artık sokakta, kahvehane dedikodusuna kadar ulaşmıştır."

        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandıkları davada mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm edildiğinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, şu cevabı verdi: "Mahkemeyle ilgili detayları genel başkanımızla toplantıya girmeden önce almıştık. Detayları takip ediyoruz, sonuçta bir mahkeme var. Mahkemede alınmış bir karar var. Muhtemeldir ki bu mahkemenin, birinci derece mahkemenin itiraz süreçleri söz konusudur. Hukuki mücadelenin devam ettiği bir hususta hem bugüne kadar gelinen noktada süreç nasıl işlemiş onu irdeleyeceğiz hem de bundan sonraki mücadele nasıl yürütülmelidir diye dikkatle bakacağız."

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan arbede hakkında konuşan İmamoğlu, bu görüntülerin hoş olmadığını ve iki tarafı da suhulete davet ettiğini söyledi.

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