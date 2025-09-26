Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

DHA'nın haberine göre İmamoğlu dosya kapsamında ilk kez savunma yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı izlemek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

REKLAM advertisement1

Ekrem İmamoğlu 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelilerinin lehine karar verilmesini sağlamak amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu salonda görülmeye başladı. İmamoğlu dosya kapsamında ilk kez savunma yaptı. Dava 12 Aralık tarihine ertelendi.

ÖZGÜR ÖZEL DAVAYI TAKİP ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür Çelik, Dilek İmamoğlu gibi çok sayıda isim Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını takip etmek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.