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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu: Gazeteden öğrendim

        İmamoğlu: Gazeteden öğrendim

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Devlet Hastanesi'nin taşınmasıyla ilgili "Apar topar bir hafta sonu kaçar gibi öbür hastaneye kaça kaça gitmişler. Ben gazetede öğrendim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 19:41 Güncelleme: 15.03.2024 - 19:41
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        İmamoğlu: Gazeteden öğrendim
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane’de düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Kurum'un Kağıthane Devlet Hastanesi'nin taşınmasıyla ilgili sözlerine yanıt veren İmamoğlu, “Bir yalan üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu, mensubu bulunduğu partiyi yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalamak için yalan konuşuyorlar. Bir yazı yazmışlar. Demişler ‘Buradan çıkacağız.’ Yahu çıkarken haber bile vermemişler. Apar topar bir hafta sonu kaçar gibi öbür hastaneye kaça kaça gitmişler. Ben gazetede öğrendim" dedi.

        Fotoğraf: DHA

        "EKREM İMAMOĞLU İLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN"

        İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane’de düzenlenen halk buluşmasına katıldı. İmamoğlu, “Yolda gelirken Fatih’te genç bir beyefendi geldi, kolumu tuttu. ‘Atanamayan öğretmen meselesinde çok büyük desteğinizi istiyoruz’ dedi. Bu atanamayan öğretmenler ve bu söz verilip tutulmayan mülakat meselesi, hala mülakat sisteminin varlığı toplumun adalet duygusunu yok etti. Özellikle kıymetli öğretmenlerimiz bu konuda çok sitemkar ve çok öfkeli. Lütfen bu işi çözün. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı bırakın, atanamayan öğretmenlerin dertlerini çözün" diye konuştu.

        Fotoğraf: DHA

        "BEN GAZETEDEN ÖĞRENDİM"

        AK Parti İBB Adayı Murat Kurum’un Kağıthane mitinginde, ‘Kağıthane Devlet Hastanesinin kapatılarak Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine taşınmasının nedeni CHP’li İBB yönetimidir’ sözlerini değerlendiren İmamoğlu, “Size söyleyeyim. Yolda gelirken birisi demiştir ki ona ‘Kağıthane'de bir hastane var. O hastaneyi biz taşıdık. Ama aslında biz taşımadık’ demiştir. Kafası karışmıştır. Yani şöyle demişlerdir ona; sen kısa yoldan git de ki CHP bu hastaneyi taşıdı de. O da çıkıp bunu demiştir. Tamam mı? Bakın ben size söyleyeyim; o kadar riyakarlık var ki ruhlarında, bir yalan üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu, mensubu bulunduğu partiyi yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalamak için yalan konuşuyorlar. Bir yazı yazmışlar. Demişler ‘Buradan çıkacağız’ çıkarken haber bile vermemişler. Apar topar bir hafta sonu kaçar gibi öbür hastaneye kaça kaça gitmişler. Ben gazetede öğrendim. Arkadaşlarımı aradım, 2 gün sonra o binaya geldim. Terk edilmiş bir bina gibi. Yahu bunlarda devlet görgüsü de yok" ifadelerini kullandı.

        “ULAŞIM SORUNUNA ÇÖZÜM GETİRECEK BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

        Kağıthane'de yaptığı konuşmanın ardından Kadıköy'e geçen İmamoğlu, D-100 Karayolu Uzunçayır Köprülü kavşağının açılışında konuştu. İmamoğlu, “Geldiğimiz günden bu yana, İstanbul'da yoğun trafik yaşanan bölgelerde sorunları çözmek için gerçekten birçok ulaşım yatırımı gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana, raylı sistemlerde yaptığımız büyük atılımın yanı sıra hem karayollarıyla ilgili tekerlekli araçların erişimi, hem deniz yollarıyla ilgili güçlü çalışmalar yaptık. Burası da az bütün bu kavramlarıyla bizim gurur duyacağımız işlerden bir tanesi. Pik saatlerde, bölgede yoğun araç ve yaya trafiği oluştuğunu bildiğimiz noktalardan birisi. Bu akşam itibariyle, belki de biraz sonra biz buradan ayrılır ayrılmaz, o rahatlığı insanlarımıza sürpriz olarak yaşatacağız. Bugün Uzunçayır'da, İstanbul'un ulaşım sorununa çözüm getirecek bir projeyi hızla hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Proje bu arada özel bir takım, teknik verilere sahip. 440 metresi çelik köprü. 140 metresi betonarme köprü. 200 metresi ise toprakarme duvarları üzerine oluşan geçişler. Toplamda 2 bin 200 metre yol uzunluğuna sahip. Bunun yanı sıra asfalt, oto korkuluk, tabela ve çizgileme çalışmalarıyla güçlü bir işi hep birlikte bitirdik. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Başta Kadıköy'ümüze, Üsküdar’ımıza olmak üzere, bütün İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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