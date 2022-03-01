Listelere giriş yaptı

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Türk pop müziğinin başarılı sanatçılarından biri olmayı hedefleyen İlter, 'Bize Ne Oldu?' isimli çıkış şarkısı ile müzik listelerine giriş yaptı.

Sözleri ve müziğiyle müzikseverlerin kalbine dokunacak yeni çalışmanın sözü İlter Dirin ve Özgün Meriç, müziği ve düzenlemesi Özgün Meriç imzası taşıyor. 'Bize Ne Oldu'nun yönetmen koltuğunda ise Cem Kılıç oturdu. Kayıt, mix, mastering’i Özgün Meriç ve Emre Kıral tarafından Öm studio, Ozinga’da yapıldı.

2022 bahar ve yaz aylarında çıkaracağı single çalışmaları için tüm günlerini stüdyoda geçiren İlter, sahne çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

'Bize Ne Oldu', 18 Şubat Cuma günü itibariyle tüm dijital müzik platformlar ve radyolarda yerini aldı. Video klip ise MuzikPlay kanalında yayında.