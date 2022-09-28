Başarılarıyla Türkiye'nin büyük gurur kaynaklarından olan, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Hüseyin Sermet, uzun bir aranın ardından İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Usta sanatçı, Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında 5 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci, devlet sanatçısı Hüseyin Sermet, uzun bir aranın ardından İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Usta sanatçı, 5 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda resital verecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu'nda konser verecek olan Sermet, İstanbullu müzikseverlere piyano edebiyatının devlerinden Schubert ve Liszt'in iki büyük başyapıtından oluşan bir program sunacak:

Franz Schubert: La minör Piyano Sonatı, D.845

Franz Liszt: Si minör Piyano Sonatı, S.178

FİNALE KALAN TEK TÜRK

1955 yılı İstanbul doğumlu olan piyanist ve besteci Hüseyin Sermet, eğitimine Ankara Devlet Konservatuarı'nda başladı. Çalışmalarına Paris Konservatuarı'nda ve daha sonra Ecole Normale de Musique de Paris "Alfred Cortot"da Thierry de Brunhoff, Nadia Boulanger ve Maria Curcio ile devam etti. Ayrıca Olivier Messiaen ile kompozisyon çalıştı ve ilk yaylı çalgılar dörtlüsüyle Lili Boulanger Ödülü'nü kazandı.

Sermet, Krzysztof Penderecki, Lawrence Foster, Pablo Heras-Casado, Jonathan Nott, Naoto Otomo ve Hans Graf gibi şefler ile solist olarak performanslarının yanı sıra Mstislav Rostropovich, Maria João Pires, Gautier ve Renaud Capuçon gibi dünyaca ünlü sanatçılarla beraber dünyanın dört bir yanında konserler verdi.

Londra Filarmoni ve Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Orchestre de Paris, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Luzerner Sinfonieorchester, Bamberger Symphoniker ve NHK, Shanghai, Tokyo ve Detroit senfoni orkestraları gibi dünyanın en seçkin orkestralarıyla çalıştı. Sermet, 1983 yılında dünyanın en önemli müzik yarışmalarından Uluslararası Kraliçe Elisabeth Yarışması'nda yarışma tarihinde finale kalan tek Türk sanatçı oldu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN FAHRİ DOKTORA SAHİBİ

"Evrensel boyutlu bir sanat dalında Türkiye'nin temsil edilmesindeki üstün başarıları nedeniyle", 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. 1991 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından "devlet sanatçısı" unvanına layık görüldü. Son olarak ise 2012 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı Müzik Festivali'nin 40. Yıl Onur Ödülü'nün sahibi oldu.

Piyanistliğinin yanı sıra aynı zamanda besteci olarak da bir o kadar aktif olan Sermet'in ilk büyük bestesi Réminiscènce 1, 1997'de Fransa'daki Empéri Festivali'nde prömiyerini yaptı ve France Musique tarafından canlı yayınlandı. 2004 yılında Tokyo Senfoni Orkestrasınca sipariş edilen Dream and Nightmare'ın prömiyeri, 2006'da İş Bankası'nın siparişi olan Heykeller 1 ile devam etti. En son, Réminiscènce II adlı eserinin galasını Mayıs 2012'de İstanbul'da yaptı.

BÜYÜK ULUSLARARASI ÖDÜLLERİN İSMİ

Hüseyin Sermet'in Naïve, harmonia mundi ve Erato için yaptığı sayısız albümlerinden birçoğu, Ravel'in solo piyano çalışmalarından oluşan albümü ve Charles Valentin Alkan'a adanmış üç albümü (tümü Diapason d'Or de l'Année ödüllü) dahil olmak üzere büyük uluslararası ödüllere layık görüldü.

Sanatsal başarılarıyla Türkiye'ye büyük gururlar yaşatan Hüseyin Sermet, kırk yılı aşkın kariyeri ve geniş, eklektik repertuarıyla eşine kolay rastlanmayan bir virtüöziteye sahip.

KENDİNİ GENÇLERE ADADI

Kendini genç yeteneklere adamış bir akıl hocası ve Japonya'daki pek çok performansıyla büyük saygı gören Sermet, Japonya'da genç piyanistlerle gerçekleştirdiği 15 ustalık sınıfı dizisi Japonya'nın en büyük televizyon kanalı NHK TV'de yayınlandı.

Gençlere güvenini her zaman dile getiren Hüseyin Sermet, bu doğrultuda Boğaziçili genç girişimciler Duygu Esenkar ve Onur Tahmaz tarafından kurulan, Türkiye'den IAMA (Uluslararası Sanatçı Menajerleri Birliği) üyesi olan ilk uluslararası sanatçı menajerliği ajansı LocksBridge Artist Management ile dünya genelindeki konserlerinin yönetimi için çalışmaya başladı.