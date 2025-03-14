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        Haberler Magazin İlker Sünnili: Tanyeli hikâyenin başında bize mucize oldu - Magazin haberleri

        İlker Sünnili: Tanyeli hikâyenin başında bize mucize oldu

        Entübe edilen Tanyeli için eşi İlker Sünnili, üç hafta öncesine ait olan videoyu yayımladı; "Hikâyenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 08:15 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:27
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        "Hikâyenin başında bize mucize oldu"
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        2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edildi. Solunum desteğine ihtiyaç duyan Tanyeli, önceki gün doktorların kararı ile entübe edilmişti.

        İlker Sünnili, eşi Tanyeli'nin üç hafta öncesine ait görüntülerini yayımladı.

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        "HİKÂYENİN BAŞINDA BİZE DOST OLDU"

        İlker Sünnili eşiyle birlikte kol kola hastane koridorlarında yürürken çektirdikleri videoyu "Hikâyenin başında bize mucize, dost oldu. Rabbim de her daim yanımızda. 3 hafta önce..." notuyla yayımladı.

        "GÜÇLÜ KAL"

        Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu da annesi için "Sonsuza dek gülümseyebilirsin. Güçlü kal" mesajını yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tanyeli
        #İlker Sünnili

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