Oyuncu İlker Kurt'tan üzücü haber geldi. Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Filim -San vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Peki, İlker Kurt kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte, merak edilen soruların yanıtı ve İlker Kurt'un hayatı...

İLKER KURT KİMDİR?

3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı. Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu.

Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.

İLKER KURT KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

İlker Kurt henüz 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İLKER KURT'UN ÖLÜM SEBEBİ NEYDİ?

Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.