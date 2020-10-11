İlker Kaleli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular izleyici tarafından merak konusu oldu. İşte, İlker Kaleli hakkında detaylar haberimizde...



İLKER KALELİ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kaan İlker Kaleli (d. 11 Mayıs 1984, İstanbul),Türk dizi ve sinema oyuncusu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırmaktadır.

Kaleli, iyi derece İngilizce bilmektedir.