"CANIMIN CANI"

Sıla ise yayınladığı bu kareye, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu düşmüştü.

Ancak ünlü şarkıcının Kaleli için kullandığı, "Canımın canısın" sözünü geçtiğimiz yıl eski eşi Hazer Amani ile paylaşımında da kullandığı ortaya çıkmıştı.