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        Haberler Magazin İlker Aksum'un kızı Lila'dan, 'Siyah Kalp' setine ziyaret - Magazin haberleri

        İlker Aksum'un kızı Lila'dan, 'Siyah Kalp' setine ziyaret

        'Siyah Kalp'te 'Tahsin' karakterine hayat veren İlker Aksum'un eşi Dilay Ekmekçioğlu ve kızları Lila, set ziyaretinde bulundu. O anları Işıl Yücesoy, "Siyah Kalp'in torunu, sağlıkla, mutlulukla büyüsün inşallah" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 21:31 Güncelleme: 17.03.2025 - 21:31
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        "Siyah Kalp'in torunu"
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        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Tahsin' karakterini canlandıran İlker Aksum, kısa bir süre önce eşi Dilay Ekmekçioğlu ile anne-baba olmanın sevincini yaşamış ve kızları Lila’yı kucağına almıştı.

        Dizi çekimleri nedeniyle bir süredir Kapadokya’da bulunan Aksum’a, eşi ve kızı da eşlik ediyor. Dilay Ekmekçioğlu ve minik Lila, 'Siyah Kalp' setini ziyaret etti.

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        O anları sosyal medya hesabından paylaşan 'Siyah Kalp'in 'Nihayet'i, ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, "Can çocuk, güzel bebek, 'Siyah Kalp'in torunu, sağlıkla, mutlulukla büyüsün inşallah" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ilker aksum
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        #Dilay Ekmekçioğlu

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