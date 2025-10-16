Habertürk
        İlkay Gündoğan, milli arayı Dubai'de geçirdi - Magazin haberleri

        İlkay Gündoğan, milli arayı Dubai’de geçirdi

        İlkay Gündoğan, milli maç arasını ailesiyle Dubai'de tatil yaparak değerlendirdi; "Aile keyfi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 20:47 Güncelleme: 16.10.2025 - 20:47
        Milli arayı Dubai'de geçirdi
        Galatasaray’ın futbolcusu İlkay Gündoğan, milli maç arasını ailesiyle çıktığı tatille değerlendirdi.

        Ünlü futbolcu,2 022'de evlendiği Sara Gündoğan ve oğluyla birlikte Dubai’de tatil yaptı.

        İlkay Gündoğan, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Uluslararası maç arasında plaj günleri ve aile keyfi" notunu ekledi.

        #İlkay Gündoğan

